Вагоноуважаемый вагонокомпенсатый

Власти вслед за компенсацией ущерба российским автоперевозчикам от конфискации за рубежом их фур и грузов планируют выделить в этом году 22,3 млрд руб. железнодорожным операторам за вагоны, изъятые на Украине и в Финляндии. Субсидию планируется выделить почти на 10 тыс. вагонов. По мнению аналитиков, если вагонов окажется не намного больше, то средняя сумма в 2,2 млн руб. на вагон вполне адекватна их стоимости с учетом технического состояния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Минтранс разработал проект распоряжения правительства о компенсации операторам за вагоны, утраченные на территории зарубежных стран. Как следует из документа, в 2023 году Росжелдору предлагается выделить из резервного фонда правительства 22,3 млрд руб. на компенсацию не менее чем 32 получателям ущерба «вследствие изъятия не менее чем 9878 железнодорожных вагонов». Таким образом, расчетная субсидия на вагон составит 2,2 млн руб. Субсидии предоставляются на основании конкурса, в котором могут участвовать операторы, не являющиеся иностранным юрлицом или не контролируемые офшорами.

Данное решение не прецедентное. В октябре 2022 года правительство одобрило компенсации автоперевозчикам за незаконное изъятие их транспортных средств и грузов: всего не менее чем 73 автопредприятиям было выделено 1,64 млрд руб. за изъятие не менее 258 грузовиков. Средства также выделялись из резервного фонда правительства.

Количество вагонов, которые оказались на зарубежной территории, точно не известно с учетом того, что часть вагонов удавалось вернуть. По информации “Ъ”, указанное в проекте количество вагонов и их ориентировочная стоимость были подсчитаны самими операторами — информация была представлена Союзом операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) в Минтранс.

Глава «Укрзализныци» (железные дороги Украины) Александр Камышин в марте сообщал, что на территории страны находится свыше 15 тыс. российских вагонов, в том числе около 11 тыс. полувагонов, свыше 2 тыс. цистерн, около 600 крытых вагонов, около 160 платформ. В частности, более 3 тыс. вагонов, по его словам, принадлежали компаниям, «которые точно являются российскими», в том числе ГТЛК, «ВЭБ-лизингу», «ВТБ Лизингу», «Газпромтрансу», «Сбер Лизингу». На момент принятия решения Финляндией о прекращении грузового сообщения с РФ на территории страны, по данным местных властей, находилось около 5 тыс. российских вагонов.

В июле агентство Reuters сообщало, что в Финляндии арестовано 856 вагонов, принадлежащих ГТЛК, «Русагротрансу», «Уралхим-Трансу» и «Альфа-Лизингу». Однако торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов в декабре сообщил «РИА Новости», что 80% задержанных в стране вагонов удалось вернуть.

По информации “Ъ”, у крупнейших операторов — Федеральной и Первой грузовых компаний (ФГК и ПГК) — вагонов за рубежом не задержано. Globaltrans в сентябре сообщал в отчетности о порядка 3,3 тыс. единиц подвижного состава, преимущественно полувагонов, заблокированных на Украине. По данным “Ъ”, около 850 вагонов были задержаны в Финляндии у «Транс Синергии», около 120 — у «Новотранса» в Венгрии, Словакии и Польше, однако статус возврата неизвестен.

«На текущий момент данный проект постановления правительства пока не прошел стадии согласования с Минфином, но мы надеемся, что субсидии будут выделены, что позволит операторским компаниям восстановить выбывший парк и развивать инвестиционную деятельность,— говорят в Новой перевозочной компании.— Но если оценивать документ по существу, то предложенные условия участия в отборе для операторов, по нашим оценкам, вполне выполнимые». Что касается средней цены вагона, добавляют там, то по формулам будет использоваться пропорция между выделенной субсидией и рыночной оценкой вагона, так как задержаны неравноценные вагоны.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что решение очень правильное, сумма на вагон выглядит адекватной с учетом их возраста и того, что, как правило, на Украину новые вагоны операторы старались не направлять. Количество заблокированных вагонов в реальности больше, чем указано в проекте, говорит он. Эта мера приходит с некоторым запозданием относительно компенсаций за утраченный за рубежом автопарк, однако и масштаб проблемы больше. Отдельный положительный момент, говорит господин Бурмистров, в том, что компенсация предоставляется безусловно, не в обмен на какие-то действия со стороны операторов — например, закупку новых вагонов.

Наталья Скорлыгина