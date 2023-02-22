Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане сторонника ячейки «Катиба Таухид валь-Джихад»

Сотрудники ФСБ по Татарстану задержали в республике сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» . Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе ведомства.

задержанным оказался 25-летний житель Казани. Против него возбудили уголовное дело. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма».

Организация «Катиба Таухид валь-Джихад» является в РФ запрещенной с июня 2019 года по решению Московского окружного военного суда.

"Ъ-Казань"