Благоустройство заголосилось

Один из главных трендов последних лет в развитии общественных пространств — активное вовлечение в процесс жителей и градообразующего бизнеса. В 2022 году количество нижегородцев, голосовавших за благоустройство территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), выросло на 18,7%, до 216 тыс. человек. А параллельно развиваются аналогичные инициативы бизнеса, который не только опрашивает жителей о приоритетах в благоустройстве, но и становится партнером властей в реновации городских пространств.

Муниципальный cпорткомплекс «Чайка» — один из первых объектов, реконструированных в рамках проекта ГАЗа «Новый социальный вектор»



Голос «за»

В прошлом году Нижний Новгород занял четвертое место в России по индексу комфорта городской среды в рейтинге Министерства строительства и ЖКХ РФ. Качество городской среды оценивалось в 1117 городах с точки зрения безопасности, комфорта, экологичности, идентичности и разнообразия, современности. Самыми комфортными для проживания городами-миллионниками признаны Москва (293 балла из максимальных 360), Санкт-Петербург (256), Казань (210), Нижний Новгород (209), Новосибирск (195). А в целом, по оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, количество городов с благоприятной средой достигло 490, что на 115 больше, чем годом ранее. «Перед нами стоит очень важная задача по улучшению качества городской среды к 2030 году, обозначенная президентом Российской Федерации. Нам еще много над чем предстоит работать, но достигнутые результаты показывают, что прошедший год был удачным», — отметил господин Хуснуллин.

Большая часть работ по благоустройству ведется в регионах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и программа ФКГС — одна из важных его частей. Кроме конкретных результатов, в последние годы это еще и важный индикатор растущей общественной активности в части благоустройства. В рамках программы проводится рейтинговое электронное и очное голосование, по итогам которого отбирают территории для благоустройства за счет бюджета — приоритеты расставляют сами жители.

В Нижнем Новгороде за три года таким образом было обновлено 349 общественных пространств и 725 дворов.

Количество неравнодушных горожан, готовых высказать свое мнение по поводу развития своего района, с каждым годом растет. В прошлом году в голосовании приняли участие 216 тыс. жителей области, это на 18,7% больше, чем годом ранее (182 тыс.). На основе результатов опроса в Нижнем в этом году будут благоустрое­ны несколько парков и скверов, прибрежная зона и дворы — в целом 28 объектов, по четыре в семи районах города.

Автозаводский вектор

В областном центре по программе ФКГС традиционно голосуют активнее, чем в муниципалитетах: в прошлом году в голосовании приняли участие около 100 тыс. горожан, большинство — жители Автозаводского района (24 тыс.). Это крупнейший район Нижнего Новгорода, который часто называют «город в городе». Стремление к образцовому порядку здесь сложилось исторически: в 1930-е годы на этой территории начали строить первый в стране город-коммуну, город-мечту — Соцгород для рабочих автозавода. А в 2021 году сотрудники Горьковского автозавода инициировали собственную программу благоустройства района «Новый социальный вектор», программу поддержал бизнесмен Олег Дерипаска. Сегодня это один из немногих в регионе примеров того, как градообразующий бизнес комплексно развивает территорию присутствия, ориентируясь на запросы своих сотрудников.

Председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов рассказывает, что работа в рамках «Нового соцвектора» ведется совместно с администрациями района и города: «На данный момент в проекте 17 социальных направлений: образование, здравоохранение, спорт, культура, инженерная инфраструктура и так далее. Каждое включает большой перечень объектов, которые, по мнению заводчан, требуют модернизации. Все объекты занесены в реестр, в котором обозначены сроки реализации, источники финансирования, наличие проектно-сметной документации и т. п. Статус проектов обновляется ежемесячно по итогам заседания рабочей группы, в которую входят представители молодежных и рабочих советов ГАЗа, депутаты, представляющие ГАЗ на разных уровнях власти, а также руководство администрации Автозаводского района».

В прошлом году в рамках «Нового социального вектора» завершена реконструкция муниципального стадиона «Чайка» и фасада ДК ГАЗ, открылся обновленный Музей истории ГАЗа, из заводского музея превратившийся в крупный современный культурно-образовательный комплекс. В этом году продолжаются работы в Доме ветеранов на проспекте Октября. Кроме того, в этом году началась активная подготовка к обновлению Парка культуры и отдыха — одного из крупнейших и старейших в городе, в 2025 году ему исполняется 90 лет. «Это главный центр притяжения для автозаводцев, и наша совместная с городом задача — сделать его функциональным и полезным для жителей, привлечь ресурсы бюджетов всех уровней, — говорит курирующая проект от ГАЗа депутат гордумы Мария Кузнецова. — Сейчас разрабатывается концепция развития парка с учетом необходимости сохранения объектов культурного наследия и уникальной зеленой зоны, собирается обратная связь. Прежде чем начинать работы по обновлению объекта, мы планируем опросить как сотрудников ГАЗа, так и других жителей Автозаводс­кого района, чтобы учесть максимум пожеланий».

Бюджеты проектов в рамках «Нового социального вектора» формируются на паритетных началах власти и бизнеса. «Источники финансирования — это инвестиции ГАЗа, а также средства муниципального, областного и федерального бюджетов, — поясняет Евгений Морозов. — Иногда сотрудничество строится на следующих условиях: мы за свой счет ремонтируем объект, а администрация города финансирует благоустройство прилегающей территории: обновляет дороги, тротуары, проводит озеленение». Именно так работали над реконструкцией спорткомплекса «Чайка»: на обновление объекта ГАЗ направил 150 млн руб., а муниципалитет вложился в благоустройство».

Бизнес — партнер

С точки зрения взаимодействия бизнеса и власти особенно показательной была подготовка к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году. Спонсорская поддержка благоустройства была беспрецедентной: в подготовку к юбилею 55 предприятий вложили порядка 6,5 млрд руб. (общий бюджет на подготовку и проведение торжеств — 32 млрд руб.). Так, «Газпром» вложился в реконструкцию набережной Федоровского, Объединенная металлургическая компания — в обновление площади у Нижегородской ярмарки, «Русполимет» — в благоустройство Почаинского бульвара, Сбербанк и «Технониколь» — набережной Гребного канала и так далее.

Комментируя тогда сотрудничество с бизнесом, заместитель губернатора Олег Беркович говорил «Ъ-Приволжье», что «за счет общей работы, масштабирования и продвижения бренда „Нижний 800“ на региональном и федеральном уровнях удалось повысить качество и количество проектов». Пообещав проанализировать этот опыт, заместитель губернатора отмечал, что взаимодействие продолжится: «Недостаточно просто собрать деньги, их нужно эффективно потратить. При этом частные компании интересуются конкретными объектами и проектами. Это не благотворительность в чистом виде, бизнес хочет получить профит, узнаваемость, статус и т. д. Разумеется, мы продолжаем эту работу, готовим новые проекты».

Губернатор Глеб Никитин, отчитываясь о реализации нацпроектов в регионе, говорил, что его команда старается использовать «все самые эффективные инструменты для преобразования пространства вокруг в действительно комфортную городскую среду», а своей особой гордостью в части общественной активности называл волонтерское движение «Том Сойер Фест», участники которого реставрируют исторические памятники. «Я искренне благодарен всем, кто вносит свой вклад в сохранение памятников городской среды. Это и есть настоящий, деятельный патриотизм, который сейчас нам необходим особенно», — отмечал глава области.

Людмила Аристова