Конец света на отдельно взятом ранчо

Тридцать лет назад недалеко от города Уэйко, штат Техас, произошла трагедия, вписанная огненными буквами в историю религиозного фанатизма. 28 февраля 1993 года правоохранительные органы США начали многодневную осаду ранчо «Гора Кармель», принадлежавшего членам религиозной секты «Ветвь Давидова». Осада закончилась штурмом, в ходе которого были убиты или сгорели заживо почти все обитатели ранчо. Тридцать лет спустя среди оставшихся в живых все еще есть те, кто продолжает верить в учение секты и ее покойного лидера Дэвида Кореша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 19 апреля 1993 года. «Гора Кармель» охвачена пламенем

Фото: Susan Weems / AP 19 апреля 1993 года. «Гора Кармель» охвачена пламенем

Фото: Susan Weems / AP

Первый раскол

«Ветвь Давидова» — детище двух расколов. Инициатором первого был Виктор Хутев.

Виктор Ташо Хутев родился в Болгарии в 1885 году. В детстве был крещен в православной церкви. В возрасте 22 лет эмигрировал в США, где примкнул к церкви адвентистов седьмого дня. В своем толковании 54—66-й глав Книги пророка Исаии он разошелся с официальной доктриной адвентистов и был лишен полноправного членства в церкви. В 1930 году Хутев опубликовал книгу «Посох пастыря» (The Shepherd`s Rod), которая вызвала сильные споры среди адвентистов. Он утверждал, что сначала спасутся 144 тыс. адвентистов седьмого дня, согласно числу запечатленных в Апокалипсисе (см. Откр. 7:4), затем эти живые святые приведут к спасению «великое множество» (Откр. 7:9) людей.

В 1930-е годы число сторонников учения Хутева в мире достигало, по разным оценкам, 250—500 тыс. человек. Созданное им движение называлось «Посохом Давидовым» или просто «Посохом», а его последователей стали называть давидианами.

Уэйко Уэйко — город в штате Техас, административный центр округа Макленнан. Построен в 1849 году. Название получил по имени индейского племени народа уичита, изгнанного с этих земель и помещенного в резервацию в штате Оклахома. В 1993 году население города составляло около 105 тыс. человек.

К идеологическому расколу добавился географический. В 1935 году примерно в 10 милях (16 км) от города Уэйко, штат Техас, было построено ранчо, на котором поселился Хутев с ближайшими сподвижниками. Новый общинный центр давидиан получил имя «Гора Кармель» — в честь упоминаемой в Библии горы в Израиле. В одной из своих статей Хутев так объяснял необходимость создания общинного центра в сельской местности: «…чтобы способствовать донесению вести до церкви, пока "его осада" не закончится успехом, славной победой, "Ревность Господа Саваофа соделает это" (Ис. 9:7)».

Почти 60 лет спустя слова об осаде окажутся пророческими.

Муж и жена

После смерти Хутева в 1955-м руководство «Посохом Давидовым» взяла на себя его вдова Флоренс Марселла Хермансон Икин. Она объявила, что второе пришествие Христа состоится 22 апреля 1959 года. В том же 1955-м давидианин Бенджамин Роден назвал это предсказание ложным. Он также заявил, что ему было откровение — новым лидером должен стать он. Роден начал рассылать членам секты письма, подписанные «Ветвь». Так, по его утверждению, должно было звучать новое имя Иисуса Христа, в соответствии с Книгой пророка Захарии. В синодальном переводе Библии этого слова нет. В переводе Библии, выполненном Международным библейским обществом и приближенном к английскому тексту, соответствующая цитата звучит так: «Скажи ему, что так говорит Господь Сил: "Вот Человек по имени Ветвь: Он прорастет из Своего места и построит храм Господа" (Зах. 6:12)».

После того как 22 апреля 1959 года второго пришествия не случилось, в рядах давидиан произошел раскол. Большинство во главе с Роденом осталось на ранчо «Гора Кармель». При новом руководителе секта стала называться тоже по-новому — «Ветвь Давидова адвентистов седьмого дня» или просто «Ветвь Давидова».

В 1977 году жена лидера Лоис Ирен Скотт Роден стала сопрезидентом «Ветви Давидовой». На следующий год Бенджамин Роден скончался. Лоис осталась единственной главой организации.

В 1979-м ее старший сын Джордж Бьюкенен Роден выдвинул свою кандидатуру на выборах руководителя. Выборы выиграла мать.

Вскоре в секте появился новый член — Вернон Уэйн Хоуэлл.

Кто на новенького?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бонни Сью Кларк Холдемен родила будущего главу секты, когда ей не было еще 15 лет. В 2007 году она опубликовала автобиографию, посвятив большую часть книги погибшему сыну. В 2009 году Бонни Халдеман была убита — ее зарезала психически больная младшая сестра Беверли Кларк. Беверли была признана невменяемой и направлена на принудительное лечение

Фото: David Phillip / AP Бонни Сью Кларк Холдемен родила будущего главу секты, когда ей не было еще 15 лет. В 2007 году она опубликовала автобиографию, посвятив большую часть книги погибшему сыну. В 2009 году Бонни Халдеман была убита — ее зарезала психически больная младшая сестра Беверли Кларк. Беверли была признана невменяемой и направлена на принудительное лечение

Фото: David Phillip / AP

Вернон Хоуэлл родился в Хьюстоне, штат Техас, в 1959 году. В том самом году, в котором вдова Хутева обещала второе пришествие Христа.

Детство Вернона Хоуэлла нельзя назвать счастливым. Мать, Бонни Кларк, родила его, когда ей было 14 лет. Отец сбежал к другой несовершеннолетней девчонке еще до его рождения. Вскоре после родов мать вышла замуж за недавно вышедшего из тюрьмы мужчину. Муж избивал ее и малыша. Бонни вытерпела полтора года, после чего отдала Вернона на воспитание своей матери Эрлайн Кларк. Та вскоре тоже родила детей — дочь Шэрон и сына Кеннета. Дядя и тетя, которые были его младше, стали лучшими друзьями Хоуэлла. Когда мальчику было четыре года, его мать вышла замуж за Роя Холдемана и забрала ребенка у бабушки. По словам Хоуэлла, отчим лупил его за все провинности. Сам Холдеман это отрицал.

Вернон Хоуэлл страдал дислексией и в школе учился плохо. В первом классе он просидел два года, в третьем и четвертом учился по программе для детей с ограниченными возможностями.

В 14-летнем возрасте мальчик ушел жить к бабушке с дедушкой. Поселился в сарае во дворе, переоборудовав его в типичное жилье подростка. Научился играть на гитаре. К нему в гости постоянно приходили девочки. В какой-то момент дедушка потребовал, чтобы подросток вернулся к родителям.

В 16-летнем возрасте Хоуэлл бросил учебу. «В Евангелиях нигде не написано, что Христос ходил в школу»,— скажет он много лет спустя.

И бабушка, и мама Хоуэлла были адвентистами седьмого дня. Мальчик начал посещать церковь в шестилетнем возрасте, в 12 лет выучил Библию наизусть, любил слушать христианских проповедников по радио.

Когда Хоуэллу было шесть лет, девочка, которая была его старше, пыталась заняться с ним сексом. В школьные годы его то ли пытались изнасиловать, то ли изнасиловали ребята постарше. Вероятно, эти события могли отразиться на его отношении к сексу.

Расставшись со школой, Хоуэлл распростился и с родным Хьюстоном — переехал в город Тайлер. Работал на автозаправках и в гаражах, занимался ремонтом домов, косил газоны, освоил плотницкое дело. Увлекался бодибилдингом. Купил собственный автомобиль. Заметную часть его времени занимали секс и рок-н-ролл. Одна из подружек забеременела от него, но ее родители не дали согласия на брак. Вероятно, она сделала аборт — ни в одном источнике не упоминается о ребенке, родившемся в то время.

Забросив гитару, Вернон стал много времени посвящать церкви. Однако из баптистской церкви в Тайлере его выгнали — согласно разным источникам, то ли из-за попыток проповедовать то, что не соответствовало канонам, то ли потому, что он проиграл борьбу за лидерство в общине.

В 1980 году его мать увлеклась учением «Ветви Давидовой», стала слушать проповеди Лоис Роден.

Вернон приехал к давидианам на ранчо «Гора Кармель» весной 1981 года. Вскоре он стал другом и шофером Лоис Роден, а затем и ее любовником (несмотря на то, что Лоис была старше на 43 года). Для давидиан он был Агнцем Божьим и наследником престола Давида, а она — невестой Христовой.

Джордж Бьюкенен Роден, сын Лоис, тоже претендовал на первенство в секте и «престол Давида». Вначале Хоуэлл уступил конкуренту — в 1984-м он покинул «Гору Кармель». Вместе с ним ушли девять семей. Хоуэлл купил участок земли в городе Палестайн, штат Техас, и прожил там со своими сторонниками около года. Затем отправился в мировое турне (Калифорния, Гавайи, Великобритания, Израиль) — искать новых последователей.Его поиски увенчались успехом.

В 1985 году Джордж Роден подал на Вернона Хоуэлла несколько исков в суд. Он обвинял Хоуэлла в изнасиловании матери, в том, что он промыл ей мозги и настроил против сына. На всякий случай Джордж обзавелся оружием — пистолетом Uzi и ружьем.

В 1986 году Лоис Роден умерла от рака груди. Соперничество ее сына и Хоуэлла обострилось. Джордж Роден предложил следующее решение: тот из них, кто сумеет воскресить мертвеца, будет главой секты.

Роден выкопал гроб с телом сторонницы секты Анны Хьюз, скончавшейся двадцатью годами ранее. Установив гроб в часовне, входившей в состав комплекса зданий «Гора Кармель», он трижды попытался молитвой воскресить покойницу. Безуспешно.

Хоуэлл не только отказался от состязания, но и подал на соперника в суд за надругательство над телами умерших. От него потребовали доказательств, например фотосъемки.

Утром 3 ноября 1987 года Вернон Хоуэлл вместе с семью сторонниками отправился на ранчо «Гора Кармель». Фотоаппарат они брать не стали. Вместо этого они взяли пять полуавтоматических винтовок калибра 223 Remington, две винтовки калибра 22, два ружья калибра 12 и 400 патронов. Все оделись в камуфляжную форму и нанесли на лица черную раскраску.

На ранчо пришедшие столкнулись с вооруженным пистолетом Джорджем Роденом, произошла перестрелка. Роден получил ранения в грудь и в руку.

Как сложилась дальше жизнь Джорджа Родена В 1989 году в городе Одесса, штат Техас, Джордж Роден убил члена секты, решив, что тот — наемный убийца, подосланный Хоэуллом. Впоследствии Роден также заявлял, что его хотят убить боевики из Организации освобождения Палестины. Он был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В 1993 году бежал из больницы. Его поймали и вернули обратно. В 1995-м он бежал снова, был пойман у консульства Израиля в Нью-Йорке, где устроил скандал из-за отказа во въездной визе. Третья попытка побега, произошедшая 8 декабря 1998 года, стала последней. Роден умер от сердечного приступа, не успев покинуть территорию больницы.

В апреле 1988 года начался суд над Хоуэллом и теми, кто пришел с ним на ранчо, — их обвиняли в покушении на убийство. Судебный процесс был крайне странным. Адвокаты сторон поспорили, можно ли приобщить в качестве доказательства и рассмотреть в судебном заседании гроб со скелетом Анны Хьюз. Суд решил приобщить. Перед тем как гроб был доставлен в зал суда, Хоуэлл повязал на шею скелета розовый платок. Пострадавшего Родена привозили в суд из местной тюрьмы. Он был осужден за то, что во время рассмотрения одного из своих гражданских исков обругал судью.

Зал был наполнен сторонниками подсудимых, в том числе женами и детьми, которые в перерывах подходили обниматься со своими родными. Хоуэлл заявил, что целился не в Родена, а в дерево. Остальные уверяли, что вообще стреляли в воздух. Мнения присяжных по поводу виновности Хоуэлла разделились, остальных подсудимых признали невиновными. Хоуэллу со сторонниками даже вернули изъятое у них оружие (кроме того, с которым они пришли на гору Кармель, полиция при обыске изъяла у них еще три винтовки, 2,5 тыс. патронов калибра 223 и несколько пачек гильз и патронов для ружья).

Хоуэлл победил соперника не только в суде. Он стал признанным лидером «Ветви Давидовой», выкупил права собственности на поместье. В 1990 году Вернон Хоуэлл официально сменил имя на Давид Кореш. Давид — в честь царя Давида. Именем Кореш в Еврейской Библии назван царь Кир, разрешивший евреям вернуться на родину из вавилонского плена.

Кореш

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вернон Хоуэлл (он еще не сменил имя на Дэвид Кореш). Полицейское фото, сделанное в 1987 году после перестрелки на ранчо

Фото: Waco Tribune Herald / AP Вернон Хоуэлл (он еще не сменил имя на Дэвид Кореш). Полицейское фото, сделанное в 1987 году после перестрелки на ранчо

Фото: Waco Tribune Herald / AP

Давид Кореш заявлял, что в 1985 году в Иерусалиме Бог дал ему видение семи ангелов, помазавших его как последнего живущего пророка на земле. Это видение объясняло выбор нового имени: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери и ворота не затворялись» (Ис. 45:1). Кореш утверждал, что спастись смогут те, кто поверит в его весть о семи печатях Откровения, о которых говорится в шестой главе Апокалипсиса.

Члены секты «Ветвь Давидова» вместе со своим лидером верили, что Апокалипсис неизбежен. И близок.

К скорому концу света Кореш готовился следующим образом.

Он утверждал, что у него должны родиться 24 ребенка, которым суждено сыграть важную роль в ожидании конца света. Для того чтобы эти дети родились, все мужчины секты, даже женатые, должны соблюдать целибат. Кореш же мог брать себе любое количество жен из числа членов секты.

Все сектанты ежедневно часами изучали Библию. Мужчины и мальчики также занимались военной подготовкой.

Дети в секте подвергались физическому и сексуальному насилию. Даже за мелкие провинности, например за пролитое молоко, детей пороли деревянной лопаткой, которую называли «Помощник». Чтобы подготовить к финальной битве, их заставляли драться друг с другом. Тех, кто плохо дрался, пороли. В качестве наказания использовалось также лишение еды. Кореш требовал, чтобы дети называли своих родителей «псами».

Фотогалерея История «Аум Синрикё» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Основатель секты «Аум Синрикё» («Учение истины Аум») — японец Сёко Асахара. Он родился почти слепым: один глаз не видел полностью, второй только на 20%. Из-за этого родители отдали его в специализированную школу. Молодой Асахара был крайне амбициозен, например, он заявлял, что станет премьер-министром Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала Работая специалистом по иглотерапии, Асахара устроился на работу в аптеку, где у него начались проблемы с законом: он мошенничал с счетами, организовал продажу фальшивых лекарств, говорили о его связях с мафией. В 1977 году он увлекся йогой, спустя несколько лет открыл свой зал для занятий. После путешествия в Гималаи, где, по словам Асахары, он достиг «окончательного спасения», он создал собственную религиозную организацию Фото: Reuters В своем учении Асахара соединил буддизм, индуизм, даосизм и христианство, тантризм, элементы йоги и даже предсказания Нострадамуса. Такое разнообразие он объяснял тем, что его учение «содержит в себе сущность всех религий», а каждая из них в отдельности была переосмыслена Асахарой. Например, бог разрушения и созидания в индуизме Шива, согласно трактовке Асахары, призывал адептов секты к господству над миром посредством войны. Согласно Новому завету именно сектанты «Аум Синрикё» должны спасти человечество, а учение буддистов о карме использовалось для оправдания убийств. Предсказания же Нострадамуса позволили определить дату конца света (01.08.99). Основой учения Асахары была идея о том, что человека можно привести к спасению за короткий срок, научив управлять его естественными энергиями, а также освободив от страданий и болезней Фото: РИА Новости Учение Асахары построено на понятии кундалини — энергии, сосредоточенной у основания позвоночника. В тантрических учениях изображается в виде спящей змеи, которая может проснуться, тем самым обеспечив слияние души с космосом. Чтобы «разбудить змею», адепту учения рекомендуется пройти обряд инициации (шактипат). Осуществляя инициацию, Асахара передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лба. Однако сам учитель таким образом забирает все грехи своих учеников, проходящих обряд инициации. Кроме того, в секте «Аум Синрикё» существовала процедура «садо тантра», предполагающая вступление женщин-адептов в сексуальные отношения с Асахарой Фото: Reuters Все учение секты построено на книгах Асахары. Так в одной из них «Провозглашая себя Христом» «учитель» объявляет себя новым воплощением Христа, требуя безоговорочной веры. Он начинает продавать пряди своих волос, воду из ванной, где он мылся, пузырьки с кровью по $8 тыс. за каждый Фото: Reuters В секте действовала строгая иерархия и дисциплина. Кроме того, адепты должны были следить друг за другом и соблюдать конспирацию. Для вступления в секту необходимо было заполнить анкету и заплатить пожертвование. Вступившим присваивалось новое имя, их данные заносились в каталог. Обязательным условием было подписание договора о передаче личной собственности секте, рекомендовалось уйти из дома. Только так мог начаться процесс «духовного совершенствования». Адепты должны были пройти 20 ступеней просвещения, для перехода на каждую новую ступень требовалось внести пожертвование Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала О секте заговорили по всей Японии в августе 1989 года, когда между адептами секты и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Спустя год была образована организация «Ассоциация жертв Аум Синрикё», которой руководил адвокат Тцутцуми Сакамото. Спустя месяц с начала работы организации он был убит вместе с женой и сыном. Со временем секта, занимающаяся финансовыми махинациями, подделкой страховых полисов, похищением людей (за время существования секты пропали 40 ее членов), превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах. Ожидая конца света, секта готовила боевиков, изготавливала оружие, взрывные устройства, более того, сектой был куплен советский боевой вертолет. Членами «Аум Синрикё» также велись эксперименты по производству химического оружия Фото: Reuters К активной фазе террористических действий секта перешла в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ зарин. Погибли семь человек, сотни были отравлены. Однако тогда полиции не удалось найти виновных. Спустя год, 20 марта 1995 года, секта организовала зариновую атаку в токийском метро. 13 человек погибли, около 6 тыс. пострадали. Спустя два дня полиция вышла на след сектантов. 16 мая 1995 года был арестован и Сёко Асахара Фото: AP / Chiaki Tsukumo Вскоре после ареста Асахары был обнаружен завод по производству боевых отравляющих веществ, а также найдена технологическая документация по обогащению урана, принадлежавшая секте. Полиции удалось доказать причастность «учителя» и его адептов к похищениям и убийству людей. Асахара не отрицал своей вины, но объяснял действия необходимостью очищения людей от «плохой кармы». На одном из слушаний он заявил: «Массовое убийство — это прекрасно. Мудрые люди увидят, что души убитых и убийц от этого только выигрывают». Суд был завершен спустя почти 10 лет. 26 февраля 2004 года Сёко Асахара был приговорен к смертной казни через повешение Фото: AP Отделения секты в России действовали начиная с 1992 года. При этом ее деятельность рекламировалась на радиостанции «Маяк» и телеканале «2х2». «Уроки» проходили в виде медитаций, который проводились в том числе и на стадионе «Олимпийский» в Москве (до тех пор пока у секты не появилась сеть собственных офисов). Спустя два года после основания секта насчитывала около 50 тыс. адептов по всей России Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото С деятельностью секты в России связано имя президента Российско-японского университета и первого заместителя председателя Совета министров РСФСР и правительства Российской Федерации (1987–1997, с перерывами) Олега Лобова (на фото). 28 мая 1998 года суд Токио приговорил главного врача секты Икуо Хаяси к пожизненному заключению. На стадии следствия он показал, что секта готовила газовую атаку в США, а документация по производству необходимого для этого зарина была приобретена за $79 тыс. у Олега Лобова. Токийская прокуратура его причастность доказать не смогла, с сомнением о достоверности подобных заявлений высказывались и в ФСБ. Сам господин Лобов никак не комментировал обвинения. В здании Российско-японского университета на Петровке, которым руководил господин Лобов, долгое время находился один из офисов секты Фото: Фотоархив журнала «Огонек» После теракта в токийском метро 20 марта 1995 года руководители московского филиала «Аум Синрикё» попытались отмежеваться от японской организации. Весной 1995 года деятельность секты была запрещена на территории РФ решением Останкинского межмуниципального суда Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Запрет на деятельность секты в России не помешал некоторым ее последователям продолжать деятельность по «очищению» и «просвещению». В декабре 2001 года во Владивостоке осудили группу адептов во главе с Дмитрием Сигачевым (слева). Они планировали организацию терактов в Японии как акцию протеста, направленную на освобождение из тюрьмы Cёко Асахары Фото: Reuters В конце 1990-х секта изменила название на «Алеф». Она продолжает активно действовать под прикрытием компьютерного бизнеса и находится под надзором полиции. В 2002 году в секте появился новый духовный лидер Фумихиро Дзиою. Примечательно, что именно он был «духовным наставником» секты в России Фото: AP / Katsumi Kasahara 6 июля 2018 года в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» Сёко Асахару

На фото: премьер-министр Японии Синдзо Абэ на памятных мероприятиях по случаю 20-ой годовщины теракта в токийском метро Фото: Reuters В апреле 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители провели масштабные задержания членов секты. В рамках возбужденного уголовного дела были допрошены несколько десятков человек, которых позже отпустили. 20 сентября 2016 года Верховный суд РФ признал «Аум Синрикё» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Следующая фотография 1 / 16 Основатель секты «Аум Синрикё» («Учение истины Аум») — японец Сёко Асахара. Он родился почти слепым: один глаз не видел полностью, второй только на 20%. Из-за этого родители отдали его в специализированную школу. Молодой Асахара был крайне амбициозен, например, он заявлял, что станет премьер-министром Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала Работая специалистом по иглотерапии, Асахара устроился на работу в аптеку, где у него начались проблемы с законом: он мошенничал с счетами, организовал продажу фальшивых лекарств, говорили о его связях с мафией. В 1977 году он увлекся йогой, спустя несколько лет открыл свой зал для занятий. После путешествия в Гималаи, где, по словам Асахары, он достиг «окончательного спасения», он создал собственную религиозную организацию Фото: Reuters В своем учении Асахара соединил буддизм, индуизм, даосизм и христианство, тантризм, элементы йоги и даже предсказания Нострадамуса. Такое разнообразие он объяснял тем, что его учение «содержит в себе сущность всех религий», а каждая из них в отдельности была переосмыслена Асахарой. Например, бог разрушения и созидания в индуизме Шива, согласно трактовке Асахары, призывал адептов секты к господству над миром посредством войны. Согласно Новому завету именно сектанты «Аум Синрикё» должны спасти человечество, а учение буддистов о карме использовалось для оправдания убийств. Предсказания же Нострадамуса позволили определить дату конца света (01.08.99). Основой учения Асахары была идея о том, что человека можно привести к спасению за короткий срок, научив управлять его естественными энергиями, а также освободив от страданий и болезней Фото: РИА Новости Учение Асахары построено на понятии кундалини — энергии, сосредоточенной у основания позвоночника. В тантрических учениях изображается в виде спящей змеи, которая может проснуться, тем самым обеспечив слияние души с космосом. Чтобы «разбудить змею», адепту учения рекомендуется пройти обряд инициации (шактипат). Осуществляя инициацию, Асахара передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лба. Однако сам учитель таким образом забирает все грехи своих учеников, проходящих обряд инициации. Кроме того, в секте «Аум Синрикё» существовала процедура «садо тантра», предполагающая вступление женщин-адептов в сексуальные отношения с Асахарой Фото: Reuters Все учение секты построено на книгах Асахары. Так в одной из них «Провозглашая себя Христом» «учитель» объявляет себя новым воплощением Христа, требуя безоговорочной веры. Он начинает продавать пряди своих волос, воду из ванной, где он мылся, пузырьки с кровью по $8 тыс. за каждый Фото: Reuters В секте действовала строгая иерархия и дисциплина. Кроме того, адепты должны были следить друг за другом и соблюдать конспирацию. Для вступления в секту необходимо было заполнить анкету и заплатить пожертвование. Вступившим присваивалось новое имя, их данные заносились в каталог. Обязательным условием было подписание договора о передаче личной собственности секте, рекомендовалось уйти из дома. Только так мог начаться процесс «духовного совершенствования». Адепты должны были пройти 20 ступеней просвещения, для перехода на каждую новую ступень требовалось внести пожертвование Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала О секте заговорили по всей Японии в августе 1989 года, когда между адептами секты и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Спустя год была образована организация «Ассоциация жертв Аум Синрикё», которой руководил адвокат Тцутцуми Сакамото. Спустя месяц с начала работы организации он был убит вместе с женой и сыном. Со временем секта, занимающаяся финансовыми махинациями, подделкой страховых полисов, похищением людей (за время существования секты пропали 40 ее членов), превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах. Ожидая конца света, секта готовила боевиков, изготавливала оружие, взрывные устройства, более того, сектой был куплен советский боевой вертолет. Членами «Аум Синрикё» также велись эксперименты по производству химического оружия Фото: Reuters К активной фазе террористических действий секта перешла в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ зарин. Погибли семь человек, сотни были отравлены. Однако тогда полиции не удалось найти виновных. Спустя год, 20 марта 1995 года, секта организовала зариновую атаку в токийском метро. 13 человек погибли, около 6 тыс. пострадали. Спустя два дня полиция вышла на след сектантов. 16 мая 1995 года был арестован и Сёко Асахара Фото: AP / Chiaki Tsukumo Вскоре после ареста Асахары был обнаружен завод по производству боевых отравляющих веществ, а также найдена технологическая документация по обогащению урана, принадлежавшая секте. Полиции удалось доказать причастность «учителя» и его адептов к похищениям и убийству людей. Асахара не отрицал своей вины, но объяснял действия необходимостью очищения людей от «плохой кармы». На одном из слушаний он заявил: «Массовое убийство — это прекрасно. Мудрые люди увидят, что души убитых и убийц от этого только выигрывают». Суд был завершен спустя почти 10 лет. 26 февраля 2004 года Сёко Асахара был приговорен к смертной казни через повешение Фото: AP Отделения секты в России действовали начиная с 1992 года. При этом ее деятельность рекламировалась на радиостанции «Маяк» и телеканале «2х2». «Уроки» проходили в виде медитаций, который проводились в том числе и на стадионе «Олимпийский» в Москве (до тех пор пока у секты не появилась сеть собственных офисов). Спустя два года после основания секта насчитывала около 50 тыс. адептов по всей России Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото С деятельностью секты в России связано имя президента Российско-японского университета и первого заместителя председателя Совета министров РСФСР и правительства Российской Федерации (1987–1997, с перерывами) Олега Лобова (на фото). 28 мая 1998 года суд Токио приговорил главного врача секты Икуо Хаяси к пожизненному заключению. На стадии следствия он показал, что секта готовила газовую атаку в США, а документация по производству необходимого для этого зарина была приобретена за $79 тыс. у Олега Лобова. Токийская прокуратура его причастность доказать не смогла, с сомнением о достоверности подобных заявлений высказывались и в ФСБ. Сам господин Лобов никак не комментировал обвинения. В здании Российско-японского университета на Петровке, которым руководил господин Лобов, долгое время находился один из офисов секты Фото: Фотоархив журнала «Огонек» После теракта в токийском метро 20 марта 1995 года руководители московского филиала «Аум Синрикё» попытались отмежеваться от японской организации. Весной 1995 года деятельность секты была запрещена на территории РФ решением Останкинского межмуниципального суда Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Запрет на деятельность секты в России не помешал некоторым ее последователям продолжать деятельность по «очищению» и «просвещению». В декабре 2001 года во Владивостоке осудили группу адептов во главе с Дмитрием Сигачевым (слева). Они планировали организацию терактов в Японии как акцию протеста, направленную на освобождение из тюрьмы Cёко Асахары Фото: Reuters В конце 1990-х секта изменила название на «Алеф». Она продолжает активно действовать под прикрытием компьютерного бизнеса и находится под надзором полиции. В 2002 году в секте появился новый духовный лидер Фумихиро Дзиою. Примечательно, что именно он был «духовным наставником» секты в России Фото: AP / Katsumi Kasahara 6 июля 2018 года в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» Сёко Асахару

На фото: премьер-министр Японии Синдзо Абэ на памятных мероприятиях по случаю 20-ой годовщины теракта в токийском метро Фото: Reuters В апреле 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители провели масштабные задержания членов секты. В рамках возбужденного уголовного дела были допрошены несколько десятков человек, которых позже отпустили. 20 сентября 2016 года Верховный суд РФ признал «Аум Синрикё» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп / купить фото Смотреть

Девочкам, начиная с 11-летнего возраста, выдавался пластмассовый значок в форме шестиконечной звезды Давида. Это означало, что «у них есть свет», то есть они готовы к сексу с главой секты.

Кореш заявлял своим сторонникам, что Господь повелел, чтобы они создали «Армию Бога». Для этого сектанты запасались оружием.

«Ветвь Давидова» имела два источника дохода. Рядом с ранчо действовала принадлежащая давидианам автомобильная мастерская. Но основную часть денег приносила торговля оружием и боеприпасами — их заказывали по почте, а потом перепродавали на ярмарках для любителей оружия.

В 1992 году сотрудник службы экспресс-доставки UPS обнаружил оружие, порох и гранаты в посылке с поврежденной упаковкой, направленной на адрес «Горы Кармель». Он сообщил о своей находке властям, в Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Агенты ATF начали слежку за ранчо давидианцев. В секту был внедрен свой человек — «изучать Библию». В результате суд выдал ордера на обыск ранчо и арест Кореша и других членов секты.

Грешный мессия в осаде

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По соседству с осажденным ранчо две местные предпринимательницы продавали футболки с символикой «Ветви Давидовой»

Фото: Rick Bowmer / AP По соседству с осажденным ранчо две местные предпринимательницы продавали футболки с символикой «Ветви Давидовой»

Фото: Rick Bowmer / AP

27 февраля 1993 года газета Waco Tribune Herald опубликовала статью «Грешный мессия».В ней говорилось о торговле оружием и о физическом и сексуальном насилии над детьми на ранчо «Гора Кармель».

Представители ATF безуспешно пытались помешать выходу статьи. После ее публикации им пришлось начать облаву на сутки раньше, чем планировалось, 28 февраля вместо 1 марта.

Предполагалось, что облава будет внезапной. Но телерепортер, которому кто-то из агентов сообщил о готовящемся рейде, спросил дорогу к ранчо у первого встречного. Первый встречный оказался родственником Давида Кореша и предупредил сектантов о незваных гостях.

На ранчо правоохранителей встретили огнем (по другим данным, первыми стрелять начали агенты ATF — по собакам во дворе «Горы Кармель»). Бой длился с 09:45 до 11:30. Четыре агента были убиты, пятнадцать получили ранения. Из числа давидиан было застрелено пять человек (согласно некоторым источникам, двое были ранены, после чего их добили свои). Давид Кореш был два раза ранен — в руку и в живот. Перестрелка стихла после того, как у нападавших стали заканчиваться патроны (у оборонявшихся такой проблемы не было). Позднее в тот же день при повторной попытке агентов ATF зайти на территорию ранчо был застрелен еще один давидианин. В рейде участвовало несколько вертолетов, но они улетели, когда их начали обстреливать с земли.

Последователи Давида Кореша позволили людям из ATF эвакуировать убитых и раненых, новых попыток штурма не предпринималось.

Началась осада, продлившаяся 51 день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военная техника была доставлена к «Горе Кармель» уже в первые дни осады

Фото: Rick Bowmer / AP Военная техника была доставлена к «Горе Кармель» уже в первые дни осады

Фото: Rick Bowmer / AP

ATF вызвало на помощь ФБР и другие правоохранительные органы. В осаде за все время участвовали: 668 сотрудников ФБР, 136 агентов ATF, 6 таможенников, 18 сотрудников управления полиции Уэйко, 17 сотрудников офиса окружного шерифа, 31 техасский рейнджер, 131 сотрудник дорожной полиции Техаса, 15 военнослужащих и 13 национальных гвардейцев Техаса.

25 переговорщиков ФБР пытались убедить членов «Ветви Давидовой» сдаться, утверждая, что им ничто не угрожает. Всего в телефонных переговорах участвовали 54 давидианина.

Общая продолжительность переговоров составила 215 часов, из которых 96 часов с представителями властей общался заместитель Давида Кореша Стив Шнайдер и 60 часов сам Кореш.

Правда, Кореш, по словам сотрудников ФБР, часто нес «какую-то библейскую чепуху». Единственные, кто входили на ранчо и переговаривались с главой секты лично, — адвокаты Ричард Дегерин и Джек Циммерман, нанятые матерью Кореша.

Переговорщикам удалось добиться того, что ранчо покинули 14 взрослых и 21 ребенок. Давид Кореш решал, кого выпускать. Детей — не его родных и не усыновленных, взрослых — тех, кто не может хорошо сражаться.

Власти применяли различные методы давления, чтобы вынудить обитателей ранчо выйти. Давидианам несколько раз отключали электричество, но каждый раз включали снова после угроз Кореша прекратить переговоры. По ночам ранчо освещали прожекторами, включали громкоговорители, из которых звучат тибетские молитвенные песнопения, рождественские гимны, крики забиваемых на мясокомбинате кроликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Число журналистов, наблюдавших за осадой ранчо, было сопоставимо с числом правоохранителей Фото: Ron Heflin / AP После того, как агент ФБР, управляя танком, раздавил принадлежащую одному из журналистов машину, представители прессы устроили шуточный сбор денег на обучение агентов ФБР вождению танка Фото: David J. Phillip / AP В результате переговоров с сектантами с ранчо вышли 14 взрослых и 21 ребенок Фото: Derek Lloyd Lovelock / AP Следующая фотография 1 / 3 Число журналистов, наблюдавших за осадой ранчо, было сопоставимо с числом правоохранителей Фото: Ron Heflin / AP После того, как агент ФБР, управляя танком, раздавил принадлежащую одному из журналистов машину, представители прессы устроили шуточный сбор денег на обучение агентов ФБР вождению танка Фото: David J. Phillip / AP В результате переговоров с сектантами с ранчо вышли 14 взрослых и 21 ребенок Фото: Derek Lloyd Lovelock / AP

В начале апреля адвокаты Дегерин и Циммерман заявляли, что Кореш с единомышленниками собирается выйти с ранчо после празднования Пасхи. Но Кореш отказался это подтвердить. Сначала он утверждал, что выйдет, когда Бог ему это прикажет, затем — что сделает это после того, как допишет текст под названием «Седьмая печать». Власти тем временем разрабатывали план применения против сектантов газа CS. Обдумывался вариант с отключением воды, но ФБР выяснило, что у «Ветви Давидовой» есть большой запас воды, а продуктов может хватить на год.

16 апреля Давид Кореш заявил, что дописал «Седьмую печать», но с ранчо никто не вышел. 18 апреля генеральный прокурор США Джэнет Вуд Рено проинформировала президента Билла Клинтона о плане использования газа CS. Тот в принципе согласился, спросил, не пострадают ли дети, и закончил разговор словами «это ваше решение».

Адское пламя

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инженерный танк готов к штурму

Фото: Ron Heflin / AP Инженерный танк готов к штурму

Фото: Ron Heflin / AP

Утром 19 апреля власти начали штурм «Горы Кармель». Как рассказывал впоследствии в ходе судебных слушаний агент ФБР Р. Дж. Крейг, командовавший танковыми операциями в ходе осады, было задействовано семь боевых машин пехоты (БМП) Bradley, два танка М1-Abrams, четыре инженерных танка и ремонтно-эвакуационная машина.

На территории ранчо находилось 85 человек. В 05:59 давидиан предупредили по телефону о том, что против них будет применен газ. В 06:02 два инженерных танка начали пробивать таранами стены здания, в котором находились сектанты, и закачивать внутрь газ через распылительные сопла. Давидиане начали стрелять по штурмующим. БМП вели огонь по окнам патронами, начиненными раздражающим газом. Еще два инженерных танка ломали стены с задней стороны здания, чтобы находящиеся внутри люди могли его покинуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здесь было ранчо «Гора Кармель». Аэрофотоснимок сделан через два дня после штурма Фото: Reuters Дэвид Кореш с женой Рэйчел и детьми. На руках у Дэвида сын Сайрус, названный в честь персидского царя Кира, Рэйчел держит дочь Старр. Все четверо погибли во время штурма «Горы Кармель» Фото: Elizabeth Baranyai / Sygma / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Здесь было ранчо «Гора Кармель». Аэрофотоснимок сделан через два дня после штурма Фото: Reuters Дэвид Кореш с женой Рэйчел и детьми. На руках у Дэвида сын Сайрус, названный в честь персидского царя Кира, Рэйчел держит дочь Старр. Все четверо погибли во время штурма «Горы Кармель» Фото: Elizabeth Baranyai / Sygma / Getty Images

В 12:07 как минимум в трех местах здания начался пожар. Вскоре пламя объяло все ранчо. Из тех, кто находился внутри, бежать сумели только девять человек.

Согласно официальной версии, поджог устроили сами сектанты. Существует и другая версия, которой придерживаются некоторые выжившие члены «Ветви Давидовой»,— воспламенился примененный властями газ.

Заживо сгорели или были убиты во время штурма 76 человек, в том числе 25 детей и две беременные женщины. В числе погибших был и Дэвид Кореш.

Осужденные

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Членов секты доставляют под конвоем на предварительные судебные слушания. Слева направо: Хаиме Кастильо (приговорен к 40 годам тюрьмы, отсидел 15 лет), Дерек Лавлок (оправдан), Давид Тибодо (оправдан)

Фото: Reuters Членов секты доставляют под конвоем на предварительные судебные слушания. Слева направо: Хаиме Кастильо (приговорен к 40 годам тюрьмы, отсидел 15 лет), Дерек Лавлок (оправдан), Давид Тибодо (оправдан)

Фото: Reuters

В 1994 году состоялся суд над 11 давидианами. Со всех них были сняты обвинения в предумышленном убийстве и пособничестве предумышленному убийству. Трое вышли на свободу, а восемь человек (семеро из них сумели покинуть ранчо во время штурма) были признаны виновными по другим статьям.

К 40 годам лишения свободы были приговорены британцы Ренос Авраам и Ливингстон Фаган, жители Уэйко Хаиме Кастильо и Брэд Бранч и Кевин Уайтклифф с Гавайских островов. Они были признаны виновными в нарушении законов об оружии, а также в соучастии и пособничестве в непредумышленном убийстве федеральных агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренос Авраам был приговорен к 40 годам тюрьмы, отсидел 15 лет, в тюрьме доработал теорию Дэвида Кореша, после освобождения создал собственную секту

Фото: David Longstreath / AP Ренос Авраам был приговорен к 40 годам тюрьмы, отсидел 15 лет, в тюрьме доработал теорию Дэвида Кореша, после освобождения создал собственную секту

Фото: David Longstreath / AP

Грэм Крэддок из Австралии, сотрудничавший со следствием, получил вдвое меньший срок за незаконное ношение оружия и хранение ручной гранаты.

Уроженец Калифорнии Пол Фатта был осужден на 15 лет тюрьмы за пособничество в приобретении и изготовлении автоматического оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пол Фатта (в центре), один из ближайших соратников Кореша, добровольно сдался властям через неделю после штурма ранчо «Гора Кармель»

Фото: Rick Bowmer / AP Пол Фатта (в центре), один из ближайших соратников Кореша, добровольно сдался властям через неделю после штурма ранчо «Гора Кармель»

Фото: Rick Bowmer / AP

Рут Риддл из Канады получила пять лет тюрьмы за незаконное ношение оружия. По словам судьи, она легко поддавалась манипуляциям других сектантов.

Судья отметил, что никто из подсудимых не попросил прощения и не выразил сожаления в связи с гибелью представителей правоохранительных органов.

В 2000 году сроки заключения шести давидиан были сокращены до 15 лет — после решения Верховного суда о том, что при вынесении приговора в 1994 году были неверно истолкованы законы об оружии. К тому времени Рут Риддл уже отбыла свой срок и вернулась в Канаду. Шестеро давидиан были освобождены в 2006-м. Сроки заключения были сокращены за хорошее поведение. В 2007 году освободился последний — Ливингстон Фаган.

Главным свидетелем обвинения на процессе 1994 года была давидианка Кэтрин Шредер, которая дала показания против своих единоверцев. За это против нее не выдвигались серьезные обвинения, она была приговорена к трем годам лишения свободы за сопротивление аресту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член секты «Ветвь Давидова» Клив Дойл общается с журналистами после сообщения о том, что суд не признал власти страны ответственными за гибель людей во время штурма ранчо «Гора Кармель»

Фото: LM Otero / AP Член секты «Ветвь Давидова» Клив Дойл общается с журналистами после сообщения о том, что суд не признал власти страны ответственными за гибель людей во время штурма ранчо «Гора Кармель»

Фото: LM Otero / AP

Оставшиеся в живых давидиане и их родственники подали групповой иск на $675 млн, обвинив власти в причинении смерти в результате неправомерных действий. В 2000 году суд отклонил иск, признав виновным в случившемся Дэвида Кореша.

Последние из давидиан

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 20-летию трагических событий в Тэйлоровском музее истории Уэйко были организованы траурные мероприятия. На трибуне — Пол Фатта

Фото: Angela K. Brown / AP К 20-летию трагических событий в Тэйлоровском музее истории Уэйко были организованы траурные мероприятия. На трибуне — Пол Фатта

Фото: Angela K. Brown / AP

В своем заключительном слове на суде Ренос Авраам сказал, используя слова из Евангелия: «Если бы вы увидели Дэвида Кореша, грядущего на облаке со славою великой, вы бы задумались, не так ли? Он грядет с силою и славою великой и будет он подобен призрачному всаднику в небе» (см. Лк. 21:27).

В заключении он написал книгу со своей интерпретацией понятия семи печатей в Апокалипсисе, чтобы заявить о себе как о преемнике Дэвида Кореша. Главным в его теории является понятие «сокровенной манны» (Отк. 2:17). Авраам обещал, что в августе 1999 года Дэвид Кореш вернется, а те, кто отвергнет эту весть, будут убиты первыми.

Другие члены секты не признали Авраама новым лидером.

После освобождения из тюрьмы Авраам был депортирован в Великобританию. У созданного им учения появились последователи, возникла новая секта — «Сокровенная манна». Газета The Daily Express сообщала, что Авраам и его сторонники находятся в Белизе (Британском Гондурасе).

Несколько книг на религиозную тематику написал Фаган Ливингстон (также депортированный в Великобританию после выхода на свободу). Во время штурма ранчо сгорели его мать и жена. Сам он покинул территорию «Горы Кармель» 23 марта 1993 года, до штурма. Фаган Ливингстон верит в воскресение Дэвида Кореша, который умер в возрасте Иисуса Христа, в 33 года.

В 2008 году скончался от болезни печени Хаиме Кастильо.

Пол Фатта занимается ресторанным бизнесом в Сан-Диего. Он сохраняет веру в учение Дэвида Кореша.

В 25-ю годовщину трагедии, в 2018-м, Грэм Крэддок впервые дал интервью — австралийскому телеканалу Nine Network. Он сказал, что случившееся на ранчо — исполнение пророчества Дэвида Кореша. Он верит в то, что Кореш должен вернуться. Многоженство лидера секты Крэддок воспринимал как нормальное явление, ведь библейский царь Давид имел 700 жен, а Кореш поступал так, как велел ему Бог. На вопрос о том, был ли Кореш педофилом, Крэддок ответил: «Для меня обвинять Дэвида Кореша в педофилии — все равно что обвинять Бога в педофилии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клайв Дойл до конца жизни верил в то, что проповедовал Дэвид Кореш

Фото: John L. Mone / AP Клайв Дойл до конца жизни верил в то, что проповедовал Дэвид Кореш

Фото: John L. Mone / AP

Клив Дойл, выживший во время штурма и потерявший в огне дочь, скончался в 2022 году от рака. Дойл верил, что Бог воскресит Дэвида Кореша и всех погибших на ранчо.

В Уэйко живет Шейла Джудит Мартин, выжившая во время штурма, но потерявшая мужа и четырех из семи детей. Мартин верит в то, что проповедовал Дэвид Кореш. Пока был жив Клив Дойл, она еженедельно встречалась с ним для чтения Библии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мемориал членам секты «Ветвь Давидова» Фото: Joe Raedle / Newsmakers К 25-летию осады «Горы Кармель» был снят мини-сериал «Трагедия в Уэйко». Роль Дэвида Кореша сыграл Тэйлор Китч Фото: Paramount Дэвид Тибодо, выживший во время штурма, утверждал, что осада и штурм не были нужны. Дэвид Кореш часто выезжал с ранчо в город и власти могли его арестовать, не подвергая опасности других членов секты Фото: Frederick M. Brown / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Мемориал членам секты «Ветвь Давидова» Фото: Joe Raedle / Newsmakers К 25-летию осады «Горы Кармель» был снят мини-сериал «Трагедия в Уэйко». Роль Дэвида Кореша сыграл Тэйлор Китч Фото: Paramount Дэвид Тибодо, выживший во время штурма, утверждал, что осада и штурм не были нужны. Дэвид Кореш часто выезжал с ранчо в город и власти могли его арестовать, не подвергая опасности других членов секты Фото: Frederick M. Brown / Getty Images

Новая группа давидиан построила часовню на месте, где находилась «Гора Кармель». Помимо часовни был создан мемориал погибшим. Секта носит название «Ветвь, Господь — наша праведность». Ее возглавляет Чарльз Пейс, бывший последователь Лоис Роден, покинувший «Ветвь Давидову» после прихода Кореша к власти. В 2013 году в секте было 12 человек, живших в автофургонах. У секты есть свой сайт.

Переживший штурм «Горы Кармель» Дэвид Тибодо играет на ударных в рок-группе The Blast Addict. В 1999 году он выпустил написанную в соавторстве с писателем Леоном Ауйтсоном книгу воспоминаний «Место под названием Уэйко. История выжившего» (A Place Called Waco: A Survivor's Story). На основе этой книги в 2018 году был снят мини-сериал «Трагедия в Уэйко» (Waco).

Алексей Алексеев