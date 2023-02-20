DIW: трансформация энергетического рынка из-за санкций обошлась Германии в €100 млрд

Ввод российских войск на Украину и последовавшие за ним санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. Из-за этого ряд европейских стран, в том числе Германия, были вынуждены увеличить затраты на экологическую и экономическую трансформацию. В 2022 году эти процессы потребовали привлечения дополнительных €100 млрд из бюджета ФРГ и немецких компаний, сообщил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратшер.

«Федеральное правительство ни при каких обстоятельствах не должно продолжать идти по пути массовых субсидий на ископаемое топливо. Таким образом, шок цен на энергоносители является болезненным, но в то же время необходимым тревожным сигналом, который, как мы надеемся, приведет экономику к более быстрой трансформации»,— считает господин Фратшер (цитата по Oldenburger Onlinezeitung).

По оценке главы DIW, затраты немецких компаний на инновации продолжат расти в ближайшие годы, что необходимо для ускорения трансформационных процессов.

В декабре 2022 года Германия, которая была одним из основных импортеров российских энергоресурсов, полностью отказалась от угля, нефти и газа из России. 21 декабря Германия также ввела в эксплуатацию первый плавучий СПГ-терминал в стране.

О немецких энергетических инновациях — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Андрей Сапожников