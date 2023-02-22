Суд в Приморье продлил принудительное лечение в психбольнице шамана Габышева

Уссурийский районный суд сегодня, 22 февраля, принял решение еще на полгода продлить срок принудительного лечения в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина». Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре Приморья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габышев

Фото: youtube.com / Александр Габышев Шаман Александр Габышев

Фото: youtube.com / Александр Габышев Шаман

Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять» президента Владимира Путина. В сентябре 2019-го его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и вернули в Якутию. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.

Затем господин Габышев объявил о новом «походе на Москву», но в июле 2021-го Якутский городской суд вынес решение о направлении шамана на принудительное лечение. Сначала господин Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022-го его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Алексей Чернышев, Владивосток