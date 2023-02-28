Как инвестировали нижегородские предприятия в 2022 году

Вопреки антироссийским экономическим санкциям рост инвестиций в основной капитал Нижегородской области в сопоставимых ценах по итогам трех кварталов составил 6,4%, общий объем достиг 254 млрд руб., сообщили в минэкономразвития Нижегородской области: «Инвесторы реализуют в Нижегородской области проекты в различных сферах: производства в сфере металлообработки, композитных материалов, химической промышленности, в том числе бытовой химии, складские и логистические комплексы, производства автокомпонентов. Также активно реализуются проекты в АПК». В Корпорации развития Нижегородской области рассказали, что поддержали старт 31 нового инвестпроекта с инвестициями 14,3 млрд руб., благодаря которым будут созданы свыше 2 тыс. рабочих мест. На стадии реализации уже 13 проектов, остальным подбирают земельные участки.

Растет интерес инвесторов к преференциальным площадкам: особой экономической зоне «Кулибин» и индустриальному парку «Ока-Полимер». «Они обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также производственными и складскими помещениями. Третья площадка государственная, она примыкает непосредственно к действующей ОЭЗ. На ней планируется возведение производственно-логистических комплексов для размещения резидентов», — отметили в корпорации. На новых площадках инвесторы намерены реализовать еще восемь проектов по созданию химических производств, технического комплекса по переработке химических источников тока, выпуску ролевой бумаги и картона, смазочных материалов, строительству производственно-складских комплексов. В текущем году они представят свои проекты на экспертном совете ОЭЗ, чтобы получить статус резидента.

«Сегодня свободные ниши открыты, предприятия видят, куда идти. Однако, чтобы ускорить процесс, предприятиям необходим гарантированный государственный заказ и дешевые длинные деньги. В частности, сейчас активно обсуждается идея офсетных контрактов, устанавливающих обоюдные обязательства и заказчика, и поставщика. Такие договоры должны быть долгосрочными с постепенным понижением стоимости», — рассуждает генеральный директор НАПП Александр Аносов. Подобные заказы, по его словам, обеспечивают спрос не на год, а на пять-шесть лет. Таким образом, промышленники смогут выпускать импортозамещающий продукт и снижать его стоимость по мере выхода на рентабельность производства. Это гарантирует бизнесу стабильность производства и уверенность в завтрашнем дне.