Из-за хакерской атаки жители Черноземья услышали по радио о мнимой угрозе ракетного удара

В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. В МЧС заявили, что эта информация является фейком и не соответствует действительности.

В Черноземье сообщение об угрозе слышали как минимум в Белгородской и Воронежской областях.

Белгородский оперштаб назвал информацию о ракетном ударе и воздушной тревоге фейком. «Вещание одной из радиостанций утром 22 февраля взломали предположительно с украинской стороны. Цель — посеять панику среди мирных белгородцев», — заявили там.

Правительство Воронежской области также опровергло сообщения радиостанции. По его данным, оно звучало на Relax FM. «Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий», — заверили власти.

Александр Прытков

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