Адаптация по-взрослому

Онлайн-продажи товаров для взрослых в Краснодарском крае в 2022 году продемонстрировали стремительный рост. Эксперты утверждают, что это связано с растущей популярностью интернет-магазинов, растущей сексуальной культурой людей, а также со стрессовым фоном прошлого года. В условиях санкционного давления на Россию продавцы успешно перестраивают логистические цепочки, все большую популярность приобретают отечественные бренды. Врачи считают, что правильное и грамотное использование продукции секс-шопов поможет укрепить здоровье и повысить качество жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Онлайн-продажи бьют рекорды

Продавцы товаров для взрослых заявляют о стремительном росте продаж интимной продукции в Краснодарском крае. Так, по итогам 2022 года по объемам продаж таких товаров на «Озоне» Кубань опередили только Москва и Санкт-Петербург.

«За прошлый год продажи игрушек и гаджетов из сегмента sexual wellness на маркетплейсе выросли на 65%. Пик спроса пришелся на месяцы с гендерными праздниками — в феврале—марте. Тренд образовался в последние годы и прочно закрепился по всей стране за счет роста популярности онлайн-торговли»,— рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.

Рост спроса на интимные товары отмечают и в сети «Лэтуаль» — более чем на 50% ежемесячно. «Динамика одинакова примерно по всем регионам, включая Краснодарский край. Забота о собственном здоровье — тренд 2022 и 2023 годов, который затрагивает в том числе зону сексуального здоровья. Sexual wellness не лидирующая, но популярная категория среди жителей Краснодарского края: она занимает около 0,1% от общего объема продаж в регионе»,— говорят в пресс-службе компании.

При этом среди общего объема продаж интим-товаров сети Краснодарский край занимает пятое место (2,88%). Чаще всего в «Лэтуаль» товары для сексуального здоровья покупают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Категория sexual wellness в «Золотом яблоке» появилась в 2021 году и представлена только онлайн, за исключением одного магазина в Москве. В компании рассказали, что продажи товаров для сексуального здоровья составляют около 2% от общего объема продаж сети в Краснодарском крае. Средний чек на Кубани c презервативами — 2467 руб., без презервативов — 3769 руб. По объемам продаж интим-товаров сети Кубань замыкает пятерку лидеров. Выручка компании от продаж в этом сегменте на Кубани в январе год к году выросла на 80,5%.

Взрослое снятие стресса

По мнению основателя брендов PWR, Seauty, Rabby Павла Шевченко, популярность игрушек для взрослых резко выросла во время пандемии, когда люди были заперты дома и лишены привычных развлечений. «Согласно исследованию, спрос на интимные товары на маркетплейсе “Озон” в марте 2020 года вырос на 300% по сравнению со среднегодовым показателем. Это гигантская цифра. Если говорить о событиях 2022 года, они привнесли в нашу жизнь много стресса, а игрушки для взрослых позволяют с ними справиться»,— говорит эксперт.

С этим соглашается и врач-психиатр, психотерапевт, сексолог клиники DocBrain Елена Коростылева. «В периоды социальных и политических потрясений снижаются адаптационные возможности организма, что приводит к усилению тревожности, эмоциональным срывам, что конечно же отражается на сексуальном здоровье»,— поясняет врач. Она уточняет, что в прошлом году в жизни россиян произошли глобальные перемены: экономический кризис, санкционное давление на Россию, СВО на Украине, частичная мобилизация.

«Проявляя повышенный интерес к сексуальным темам, люди пытаются таким образом справиться со стрессами и страхами, другими словами, отвлечься»,— считает врач. По мнению госпожи Коростылевой, интим-товары, предлагаемые в магазинах для взрослых, могут внести разнообразие и «оживить» сексуальную жизнь, а также укрепить здоровье и повысить качество жизни. «Ну и нельзя забывать про высокий по сравнению с другими регионами уровень миграции в Краснодарский край, а также из года в год растущие объемы турпотока в курортный сезон, что, конечно же, сказывается на объемах продаж на Кубани»,— добавляет эксперт.

«Лучше прийти в магазин»

Участники рынка говорят, что спрос на интим-товары офлайн на Кубани по сравнению с онлайновыми показателями вырос незначительно. Так, объемы продаж краснодарской сети магазинов для взрослых «Любовь и совет» в 2022 году увеличились на 5% по сравнению с 2021 годом. Владелица магазинов сексолог Анна Бабунашвили уверена, что тренд на сексуальное и психологическое здоровье будет расти, несмотря ни на какие геополитические события.

«В течение года наблюдались спады, но в общем все выровнялось, хотя средний чек стал меньше: люди предпочитают товар более бюджетный, часто отдавая предпочтение цене, а не функционалу. В целом на протяжении последних 10 лет рост продаж стабилен — в среднем на 5–10% ежегодно, за исключением пандемийного 2020 года, когда магазины несколько месяцев были закрыты»,— рассказывает «Ъ-Кубань» госпожа Бабунашвили. Она добавляет, что давление маркетплейсов ощущается сильно — розничный магазин не может конкурировать с ценами онлайн-площадок, а покупатель сейчас настроен экономить.

Согласно исследованию 2ГИС, по данным на январь 2023 года, количество офлайн-магазинов для взрослых в городах-миллионниках за год уменьшилось на 6,4%. Наибольшее сокращение таких точек отмечено в Перми, Санкт-Петербурге и Казани. В Краснодаре в прошлом году закрылось три магазина из 70.

«Среди причин — закрытие одиночных магазинов и сокращение точек в сетевых (Петербург), уход с рынка сетевых игроков (Пермь). Для миллионников в целом нередки случаи, когда магазины закрывают офлайн-точки и продолжают работать онлайн. Единственным городом-миллионником с относительно высоким 10-процентным приростом интим-маркетов по итогам 2022 года стал Екатеринбург — закрытие нескольких одиночных магазинов было нивелировано открытием новых точек у крупных сетевых брендов»,— поясняют «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании. Сейчас на картах миллионников в 2ГИС 897 работающих офлайн-магазинов товаров для взрослых.

Анна Бабунашвили уверена, что розничные магазины для взрослых с рынка не уйдут. «В офлайн-магазине клиент получает помощь в выборе, консультацию, гарантию на товар, он защищен от покупки подделок и некачественного товара. Вся наша продукция проходит контроль качества. По интернету покупают люди, которые ищут самые выгодные в ценовом отношении предложения. Часто покупают “кота в мешке”, не осознавая важность индивидуального подбора. Я говорю не о размере и формате, а об эффекте, который хочет получить клиент от товара»,— поясняет бизнесвумен.

Она утверждает, что один поход в магазин с профессиональным консультированием может решить ряд сексологических запросов, а иногда даже заменить поход к врачу. «Проблема в том, что многие клиенты воспринимают товар как волшебную таблетку. Но тут важно не просто купить, а правильно выбрать, использовать и быть психологически к этому готовым. К сожалению, уровень информированности населения отстает от роста ассортимента товаров для взрослых. Грамотности в этих вопросах покупателям пока не хватает»,— считает Анна Бабунашвили.

Об этом же говорит и Елена Коростылева. «При первой покупке лучше прийти в магазин лично, преодолев смущение. Опытный продавец-консультант поможет разобраться в ассортименте»,— советует врач. Она подчеркивает, что при покупке интим-товаров необходимо обращать внимание на материалы, из которых они изготовлены, и внимательно читать инструкции по применению.

«Очень часто на своих приемах я рекомендую различные тренажеры для мышц тазового дна, которые полезны не только при явных проблемах, но и для профилактики заболеваний мочеполовой системы. А лубрикант за счет увлажняющего эффекта неоценим для слизистой во время беременности, менопаузы, при приеме гормональных контрацептивов. Разнообразные текстуры, вкусы, запахи этих средств способны улучшить качество сексуальной жизни в паре. Для мужчин могут быть полезны кольца, вакуумные тренажеры, массажеры»,— рассказывает госпожа Коростылева.

Она считает, что уровень качества и разнообразие продукции секс-шопов высоки, несмотря на то что первый магазин для взрослых открылся в России 30 лет назад — на 30 лет позже, чем в некоторых европейских странах.

Чек делают женщины

В компании «Озон» «Ъ-Кубань» рассказали, что в Краснодарском крае товары категории 18+ больше покупают мужчины и женщины из крупных городов. Самыми востребованными товарами стали классические вибраторы в анималистичном дизайне и клиторальные стимуляторы вакуумного типа, например лидер сегмента — Satisfyer Pro Penguin. Средний чек на такие устройства в регионе — около 3000 руб.

«Россияне часто покупают вибратор не только для индивидуального использования, но и для взаимодействия с партнером. На третьем и четвертом местах по спросу находятся мастурбаторы и эрекционные кольца для мужчин. Наибольшую динамику роста в прошлом году в Краснодарском крае показали товары для БДСМ и интимная косметика при среднем чеке 3000 и 500 руб. соответственно. Помимо этого за последний год мы наблюдаем повышенный интерес покупателей к эротическим сувенирами и играм, которые позволяют разнообразить интимную жизнь. В большинстве случаев это карточные или настольные игры и кубики. Средний чек в категории составлял около 1500 руб.»,— рассказывают в пресс-службе компании.

В ассортименте «Лэтуаль» представлено более 66 брендов и свыше 3000 товаров sexual wellness. В пресс-службе компании сообщили, что в прошлом году чаще всего в Краснодарском крае покупали наборы для мужчин Royal Barber (интимная гель-смазка и гель для душа), вибратор от Natural instinct с шестью режимами вибрации и инновационный вибратор с гибкими ушками от Shunga — они занимают 17%, 8% и 3% от общего объема продаж. Самые частые покупатели sexual wellness — женщины 25–28 лет (на них приходится 29% продаж).

Женщины преобладают среди покупателей товаров для взрослых на Кубани и в сети «Золотое яблоко» — 91,4%. Наибольший объем продаж в 2022 году пришелся на возраст 20–24 года — 29,5%.

По словам Анны Бабунашвили, офлайн интим-товары в основном покупают мужчины в возрасте от 40 лет. Наиболее популярны в магазинах «Любовь и совет» БАДы, фаллоимитаторы, интимная косметика и игрушки для пар.

Возраст покупателей интим-товаров в Краснодарском крае в 2022 году*:

20–24 года — 29,5%

25–29 лет — 27,4%

30–34 года — 18,6%

35–39 лет — 9,5%

40 и более лет — 6,9%

*по данным сети «Золотое яблоко»

Спрос традиционно рождает предложение, отмечает Павел Шевченко. «Ассортимент товаров для взрослых постоянно расширяется. Люди начали углубляться в тему, изучать вопрос. Интимные разговоры в паре вышли из-под грифа секретно. Партнеры стали чаще и активнее говорить о своих желаниях. Покупка интим-товаров становится нормой и адекватным способом поддержания гармонии в отношениях. Если раньше подобные товары покупались исключительно одинокими людьми, то сейчас среди покупателей преобладают люди семейные»,— говорит господин Шевченко.

Интим по-русски

Павел Шевченко утверждает, что из-за трудностей с доставкой компонентов европейских производителей в условиях санкционного давления на Россию продавцам пришлось существенно сократить ассортиментную матрицу лубрикантов. Кроме того, из-за роста цен на сырьевые составляющие, в частности силикон, товары для взрослых продолжают дорожать.

«По технологиям особых изменений не произошло, однако стоит отметить кратное увеличение товарной линейки в категории секс-игрушек с технологией вакуумно-волновой стимуляции. Покупатели стали больше интересоваться альтернативными вариантами помимо классических вибраторов. Качество товаров остается на прежнем высоком уровне. Здесь производителям однозначно удалось удержать марку»,— резюмирует господин Шевченко.

В условиях санкционного давления на Россию дистрибуторы популярных брендов 18+, которые представлены в интернет-магазине «Озон», оперативно перестроили логистические цепочки, утверждают в компании. В результате ассортимент категории sexual wellness за год вырос почти в два с половиной раза. Бестселлерами на маркетплейсе стали игрушки брендов Tenga, Satisfyer, Rabby, Hello Kiki, Love Sense и Svakom.

«Российские бренды за прошедший год были достаточно активны на рынке и увеличивали модельный ряд своих девайсов на “Озон”. Это позволяет уверенно конкурировать с топ-брендами, предлагая качественную продукцию, красивую упаковку и конкурентные цены. В связи с кратным расширением ассортимента в среднем ценовом сегменте мы наблюдаем наибольший рост спроса россиян в этой категории гаджетов для взрослых»,— рассказывают в пресс-службе компании.

В магазинах «Любовь и совет» отечественные товары составляют порядка 30% ассортимента. По словам Анны Бабунашвили, в России есть достойные производители, продукция которых пользуется спросом за счет цены и хорошего качества. «Екатеринбургская “Лаборатория Биоритм” занимается исследованиями и разработкой качественной интимной косметики уже более 20 лет. Уже не первый год на заводе “А-Полимер” в Краснодарском крае производят эргономичные товары для взрослых. Однако есть ряд позиций, которые наши производители пока не могут заменить из-за уникальных технологий и новейших материалов, которых в России с еще нет»,— рассказывает госпожа Бабунашвили.

Рост неизбежен

По итогам 2022 года российский рынок товаров для взрослых показал отрицательную динамику: –0,5%, немного не дотянул до рекорда 2021 года — 20,1 млрд руб., сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании «Поставщик счастья» (одного из крупнейших дистрибуторов товаров для взрослых). «Это произошло впервые за много лет, объем рынка немного не добрал до 20 млрд руб.»,— поясняет изданию основатель компании Дмитрий Коробицын. Он напомнил, что с 2010 по 2019 год российский рынок рос, прибавляя по 15–20% ежегодно (к концу 2019 года его объем оценивался в 9,6 млрд руб.). А пандемия 2020 года вообще подарила рынку феноменальный почти двукратный рост — оборот превысил 16,8 млрд руб. В натуральном выражении российский рынок товаров для взрослых в 2022 году прибавил 15%.

Замедление роста рынка эксперты связывают с санкционным давлением на Россию, которое в первом полугодии привело к сбою в поставках, потере прежних партнеров, увеличению стоимости продукции. По мнению Дмитрия Коробицына, уже в 2023 году российский рынок товаров для взрослых вернется к привычном росту 10–15% в год.

Высоко оценивает потенциал развития рынка Павел Шевченко. «Производители и продавцы адаптировались к условиям санкций и наладили логистику. Многим удалось выйти на альтернативных поставщиков и довести поставки сырья до прежнего уровня. Уверен, в ближайшее время в сфере интимных товаров дефицита не предвидится (хотя изначально он прогнозировался). В будущем ассортиментная линейка будет только расти. Однозначно положительная тенденция — рост лояльности россиян в отношении интимной коммуникации. Люди становятся более открытыми и сами инициируют интимный диалог в паре и со своими детьми»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

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