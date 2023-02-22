The Hill: Пентагон расследует возможную утечку данных

Подразделение Пентагона USSOCOM инициировало расследование после появления в СМИ информации об утечке конфиденциальных данных министерства обороны через незащищенный сервер. О проверке сообщает издание The Hill, первым об утечке сообщил портал TechCrunch.

По информации TechCrunch, один из серверов USSOCOM временно остался без защиты из-за ошибки безопасности. Это привело к тому, что доступ к конфиденциальной информации мог получить любой человек.

«Если во время регулярных проверок будут обнаружены какие-либо инциденты, мы полностью устраняем проблемы и защищаем наши сети и системы. Любая информация передается соответствующим агентствам и партнерам, если это необходимо»,— прокомментировал The Hill проверку представитель Пентагона.

Ранее TechCrunch пояснял, что незащищенный сервер был заблокирован еще в понедельник. На нем, по данным агентства, размещалась информация о состоянии здоровья федеральных служащих.

Андрей Сапожников