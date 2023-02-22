Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Hill: Пентагон расследует возможную утечку данных

Подразделение Пентагона USSOCOM инициировало расследование после появления в СМИ информации об утечке конфиденциальных данных министерства обороны через незащищенный сервер. О проверке сообщает издание The Hill, первым об утечке сообщил портал TechCrunch.

По информации TechCrunch, один из серверов USSOCOM временно остался без защиты из-за ошибки безопасности. Это привело к тому, что доступ к конфиденциальной информации мог получить любой человек.

«Если во время регулярных проверок будут обнаружены какие-либо инциденты, мы полностью устраняем проблемы и защищаем наши сети и системы. Любая информация передается соответствующим агентствам и партнерам, если это необходимо»,— прокомментировал The Hill проверку представитель Пентагона.

Ранее TechCrunch пояснял, что незащищенный сервер был заблокирован еще в понедельник. На нем, по данным агентства, размещалась информация о состоянии здоровья федеральных служащих.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...