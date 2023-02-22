В Красноярске крупный пожар произошел в складском здании

В Красноярске загорелось складское здание на ул. Свердловской. Сообщение о возгорании поступило оперативным службам в 07:22 московского времени. На место происшествия выехали бригады МЧС региона, пожару присвоен второй ранг. Площадь возгорания составила около 2.5 тыс. кв м.. К тушению привлечено 70 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. В настоящее время проводится наращивание сил и средств.

По предварительной информации пострадавших нет, из горящего здания эвакуированы 10 человек, сообщили в региональном МЧС.

Полиция призвала граждан не подходить к горящему зданию. «Несмотря на всю опасность, жители города прибывают к месту пожара и пытаются подойти поближе к месту происшествия», - сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Правоохранители осуществляют охрану общественного порядка на месте возгорания складского помещения, регулируют движение в районе происшествия.

В краевом управлении Роспотребнадзора сообщили, что организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, подверженной задымлению.

«Основная задача - локализовать пожар и не допустить его распространения. Ситуация под контролем», - прокомментировала руководитель администрация Свердловского района Лилия Назмутдинова.

Прокуратура края организовала проверку в связи с пожаром. Будет дана оценка соблюдению собственниками и арендаторами склада требований пожарной безопасности, эффективности принятых профилактических мер.

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Лолита Белова