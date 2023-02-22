В Башкирии вынесен первый приговор за распространение фейков о ВС РФ

Стерлитамакский городской суд сегодня признал 61-летнего филолога Раису Болдову виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и деятельности правительства (ч.1 ст. 207.3 УК РФ), назначил год исправительных работ условно с испытательным сроком на шесть месяцев с удержанием 10% от заработка. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил ее адвокат Айдар Хызыров.

Гособвинение просило девять месяцев исправительных работ. Мотивировочная часть решения сегодня не зачитывалась.

В марте госпожа Болдова опубликовала во «ВКонтакте» серию видеороликов о ходе специальной военной операции, в которых, по мнению следствия, содержалась информация, не соответствующая действительности, так как она противоречила данным, обнародованным Министерством обороны России.

Раиса Болдова вину не признала. Ее защита просила прекратить дело или направить его на доследование из-за процессуальных нарушений на этапе следствия.

По словам Айдара Хызырова, в Башкирии это первое дело по новой статье о фейках и пока самый мягкий приговор в России. Санкции по этой статье предусматривают штраф от 700 тыс. руб. до трех лет лишения свободы.

Влада Шипилова

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