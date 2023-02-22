Три человека погибли в результате ДТП в Омской области

В Омской области в результате столкновения ВАЗ-2107 и фургона Suzuki погибли три человека. Об этом сообщает официальный telegram-канал УМВД России по Омской области.

По данным полиции, авария произошла в 7:30 утра на 40 км трассы Сыропятское-Калачинск (Кормиловский район). Столкнулись «Жигули» седьмой модели и фургон Suzuki. Водитель «семерки» и два его пассажира скончались на месте происшествия. Еще один пассажир отечественного автомобиля и водитель иномарки доставлены в медучреждение.

По данному факту автоинспекторы организовали проверку, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.

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Илья Николаев