Главные новости к утру 22 февраля

Госдума и Совет федерации рассмотрят приостановку участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений за один день. Инициатива президента Владимира Путина поступила в нижнюю палату накануне, 21 февраля. О решении
Минобороны ответило на заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о блокировке поставок боеприпасов. Ведомство утверждает, что «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».
Семь человек погибли, 11 пострадали при пожаре в многоэтажке в центре Москвы. Причиной мог стать поджог. СКР возбудил уголовное дело. По пути к месту пожара в ДТП попал врио главы московского управления МЧС Юрий Ткаченко. Он и его водитель госпитализированы.
Прошло заседание Совбеза ООН о подрыве «Северных потоков». Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло заявила, что организация не может проверить утверждения о том, кто мог совершить диверсии. Постпред РФ Василий Небензя обвинил Данию, Германию и Швецию в «заметании следов» и «выгораживании» США при расследовании подрыва газопроводов. Вашингтон на заседании отверг все обвинения в диверсиях и назвал подрыв недопустимым. Великобритания осудила диверсию.
Мытищинской горсуд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак), узнал «Ъ». Уголовное дело, в основу которого легли с десяток явок с повинной самого Тесака, было закрыто по нереабилитирующим основаниям — в связи со смертью обвиняемого. Подробнее
Главный китайский дипломат Ван И договорился с секретарем Совбеза РФ Сергеем Патрушевым «противостоять всем формам запугивания». МИД КНР сообщил об этом по итогам их переговоров 21 февраля. О визите Ван И в Москву
Бельгия расследует действие российского судна возле инфраструктуры в Северном море. Ранее на этой неделе Нидерланды предупредили операторов инфраструктуры в Северном море о рисках диверсий со стороны РФ.
ПСБ инициировал банкротство российской SenseIt, выпускавшей ударопрочные смартфоны и кнопочные телефоны, выяснил «Ъ». По данным банка, юрлица, за которые поручительствовало ООО «Сэнсит.ру», с 2019 года перестали обслуживать обязательства перед банком. Подробнее
Число пострадавших при новых землетрясениях в Турции и Сирии превысило 1 тыс. человек. В Турции помощь потребовалась 562 жителям. В Сирии пострадали больше 500 человек.
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Землетрясение в Турции и Сирии
«Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 5:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. О матче
О предстоящих 22 февраля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».