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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 22 февраля

В Москве в Лужниках состоится митинг-концерт ко Дню защитника отечества. Ожидается участие президента России Владимира Путина. Ряд улиц в районе Хамовники будет временно закрыт для движения из-за мероприятия.

Президент России Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.

В Москве в Доме приемов МИД России пройдут переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК Ван И.

В Москве пройдет внеплановое заседание Совета Федерации РФ, на котором обсудят интеграцию новых регионов в российское правовое поле.

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании планируют окончательно согласовать новый десятый по счету пакет санкций против России, а также очередной пакет санкций против Белоруссии.

В Варшаве президент США Джо Байден проведет переговоры с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония), с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, встречу с сотрудниками американского посольства в Варшаве.

В Брюсселе пройдет заседание исполнительного комитета Международной федерации журналистов. Запланировано рассмотрение вопроса о приостановке членства в этой организации Союза журналистов России.

В ЮАР начнется активная фаза военно-морских учений ЮАР, РФ и Китая под кодовым названием «Мози-2».

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск Магнитогорского металлургического комбината к ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке.

В пункте пропуска Благовещенск возобновляется государственный контроль по пропуску через государственную границу с КНР лиц и транспортных средств на пассажирском направлении.

В Милане (Италия) пройдет Неделя женской моды.

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