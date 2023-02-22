Бельгия расследует действие российского судна возле инфраструктуры в Северном море

Бельгия начала расследование в связи с «подозрительным поведением» российского судна возле ветряных электростанций, подводных газопроводов и кабелей связи, сообщил министр по вопросам Северного моря Винсент Ван Квикенборн. Нидерланды недавно предупредили операторов своей подводной инфраструктуры в Северном море о рисках диверсий со стороны России.

Бельгия зафиксировала «подозрительное» российское судно в ноябре после того, как оно было замечено в нидерландских водах. Утверждается, что судно следовало без автоматической идентификационной системы, которое должно быть включено.

«Мы не знаем точно о мотивах этого российского судна, но давайте не будем наивными. Особенно, если оно ведет себя подозрительно вблизи наших ветряных электростанций, подводных газопроводов, кабелей передачи данных и другой критической инфраструктуры»,— сказал господин Квикенборн журналистам (цитата по AFP). Министр считает, что инцидент с судном нужно рассматривать «в более широком контексте войны на Украине».

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов ранее на этой неделе сообщила об обнаружении в Северном море в последние месяцы судна, которое пыталось нанести на карту объекты энергетической инфраструктуры. Ведомство утверждало, что операция не удалась, так как на это отреагировали военно-морские силы Нидерландов и береговая охрана. Вместе с тем разведка заявила, что Москва проводит «деятельность, указывающую на шпионаж, а также подготовку операций по нарушению и диверсиям» на подводных кабелях, офшорных ветряных электростанциях и газопроводах.

В сентябре 2022 года произошла диверсия на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были предназначены для поставок российского газа в Европу. Они были подорваны в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Никто не взял на себя ответственность за подрыв инфраструктуры. Президент России Владимир Путин обвинял в произошедшем «англосаксов». В феврале 2023 года журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии, Вашингтон назвал это ложью.

Леонид Уварчев