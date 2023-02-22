Небензя обвинил Данию, ФРГ и Швецию в «заметании следов» при расследовании подрыва «Северных потоков»

Дания, Германия и Швеция «заметают следы» и «выгораживают» США при расследовании подрыва «Северных потоков», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по этому вопросу. По его мнению, мотив, исполнитель и способ диверсии «не вызывают сомнений». Представитель США на заседании заявил о непричастности его страны к диверсиям, а китайский дипломат сказал, что таких заявлений недостаточно.

Россия созвала заседание Совбеза ООН после выхода расследования журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». По утверждению автора, за этим стоят США. Вашингтон это отрицает.

«Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто нетранспарентны, а, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают, все наши запросы высокомерно игнорируют»,— сказал господин Небензя. Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Российский дипломат считает, что виновные в диверсии должны компенсировать ущерб. По его мнению, если не будут найдены виновные в подрыве «Северных потоков» и если они не понесут наказание, то мир может войти в эпоху, в которой «трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств — эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества».

Кроме того, Василий Небензя обратил внимание, что расследование по «Северным потокам» провел Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии. «Его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду»,— добавил дипломат.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании поддержал проведение международного расследования под эгидой ООН. По мнению Пекина, диверсии ударили по энергетической безопасности. Китайский дипломат считает, что без расследование будет подан «неверный сигнал тем», у кого есть намерения по проведению диверсий. «Они будут думать, что им это сойдет с рук»,— сказал Чжан Цзюнь. «Простого заявления о том, что это совершенная ложь и полная фикция, очевидно, недостаточно для того, чтобы ответить на множество вопросов и опасений, возникших по всему миру»,— добавил он.

Вместе с тем замгенсека ООН Розмари Дикарло на заседании заявила, что организация не может проводить собственное расследование. Она призвала стороны отказаться от спекуляций и необоснованных обвинений.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Никто не взял на себя ответственность за диверсию.

О неоднозначной репутации Сеймура Херша — в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».