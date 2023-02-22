США в Совбезе ООН назвали недопустимым подрыв «Северных потоков»

Советник постпредства США при ООН Джон Келли заявил, что Вашингтон «глубоко обеспокоен диверсией» на «Северных потоках». На заседании Совбеза ООН по этой теме он назвал ложью обвинения против США в причастности к подрыву газопроводов. Представитель постпредства Великобритании в ООН Томас Фиппс на заседании осудил «акты диверсии» против «Северных потоков».

«США глубоко обеспокоены диверсией, которая произошла на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре. Целенаправленное нанесение вреда критически важной инфраструктуре недопустимо»,— сказал господин Келли. Трансляция заседания велась на сайте ООН. Представитель США также заверил, что Вашингтон «не был вовлечен» в акт диверсии.

Заседание Совбеза ООН по теме подрыва «Северных потоков» было созвано по инициативе России. Поводом стала публикация журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». По утверждению автора, за этим стоят США. Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что журналист является лауреатом Пулитцеровской премии. По мнению Москвы, его «безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду».

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Никто не взял на себя ответственность за диверсию.

О неоднозначной репутации Сеймура Херша — в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев