SenseIt не хватило кнопок

ПСБ инициировал банкротство российской SenseIt, выпускавшей ударопрочные смартфоны и кнопочные телефоны. По данным банка, юрлица, за которые поручительствовало ООО «Сэнсит.ру», с 2019 года перестали обслуживать обязательства перед банком. Последние годы SenseIt получала иски от контрагентов за поставки некачественного товара, задолженности, а спор с предприятием, выпускавшим умные розетки для компании, обернулся взысканием с «Сэнсит.ру» 50 млн руб. Эксперты полагают, что при стабильном спросе на кнопочные телефоны компания зря переключилась на выпуск устройств для дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что ПСБ 16 февраля обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Сэнсит.ру». По данным «Федресурса», ПСБ уведомил о намерении обратиться в суд 30 января.

«Сэнсит.ру» поставляла в РФ телефоны под брендом SenseIt, преимущественно смартфоны в защищенном корпусе и кнопочные модели. Чистая прибыль «Сэнсит.ру» в 2021 году составляла 112 тыс. руб. при выручке от продажи 107,4 млн руб. 100% «Сэнсит.ру» и 100% «Вольтего» принадлежат их гендиректору Станиславу Путинцеву. С августа 2019 до августа 2022 года компания принадлежала ООО «Апсутрейд», а перед этим — ликвидированному ООО «Опен альянс». Аккаунты SenseIt в соцсетях и ее сайт не обновляются с июля 2019 года. Но телефоны еще можно купить на «Яндекс Маркете» и Ozon.

В ПСБ сообщили “Ъ”, что «Сэнсит.ру» выступает поручителем по кредитному договору от 2018 года с ООО «Вольтего» и ООО «Технолига». Заемщики, пояснили в банке, перестали обслуживать обязательства с 2019 года, долг составляет 69,2 млн руб.: «В течение продолжительного периода времени с компаниями велась работа о внесудебном урегулировании, обсуждались варианты реструктуризации, но переговоры ни к чему не привели». В «Сэнсит.ру» не ответили “Ъ”.

В 2020–2022 годах между SenseIt и тверским заводом «Эталон», выпускавшим умные розетки для компании, произошел спор из-за оплаты и отгрузки товара. SenseIt пыталась взыскать с «Эталона» 76,3 млн руб., ссылаясь на неполную поставку товара. Завод возражал, что отгрузил товар на 27 млн руб. из 37 млн руб. аванса, оставшаяся продукция была готова к вывозу, но заказчик с января 2019 года перестал ее забирать. Арбитражный суд Москвы согласился взыскать с «Эталона» 41 млн руб. неустойки, но в ноябре 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд снизил ее до 2,6 млн руб. Параллельно «Эталон» сам потребовал с Senselt 25 млн руб. долга по оплате товара и такую же неустойку. Арбитражный суд Тверской области полностью удовлетворил иск, а в январе 2022 года решение подтвердила апелляция.

В 2022 году суды присуждали взыскания с SenseIt и другим контрагентам: «Вымпелкому» — 284 тыс. руб. по поставкам некачественного товара, дата-центру Tech.ru («Тех.ру», «Диджитал нетворк») — 136 тыс. руб. за услуги связи. Арбитражный суд Москвы также рассматривает иск Drivepixel о взыскании 1,56 млн руб. долга за разработку ПО, следующее заседание назначено на 5 апреля.

Партнер КА Delcredere Денис Юров отмечает, что с момента окончания банкротного моратория прошло четыре месяца: «Это достаточно большой срок для подобных историй. Возможно, причина в том, что стороны не смогли договориться, и поэтому ПСБ запустил процедуру банкротства именно сейчас». Юрист отмечает, что основной всплеск банкротных дел был в конце 2022 года: в четвертом квартале их зарегистрировано на 50% больше, чем за тот же период 2021 года: «В целом по нашей практике можно сделать вывод, что как минимум у четверти компаний история финансовых сложностей началась в пандемию и тянется до сих пор, часть из них сейчас начинают падать в банкротство».

SenseIt неправильно выбрала стратегию, решив с 2015 года выпускать еще и умные розетки, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Простые телефоны-"звонилки" всегда пользовались спросом, поэтому переход компании к выпуску умных устройств был непонятным. Тем более что глупо конкурировать одной розеткой с компаниями, которые выпускают целый комплекс устройств, "Яндексом" или Xiaomi». По его словам, спрос на телефоны с базовой функциональностью сохраняется, преимущественно — среди корпоративных клиентов и людей пожилого возраста.

Юрий Литвиненко, Анна Занина