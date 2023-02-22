Концерн «Калашников» назвал своим приоритетом производство дрона-камикадзе

Концерн «Калашников» рассказал о «более интенсивном режиме» работы в условия военной операции РФ на Украине. Приоритетом для группы компаний стало производство дрона-камикадзе КУБ, сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Калашников» — группа компаний по производству продукции гражданского и военного назначения. Кроме беспилотников концерн разрабатывает стрелковое оружие, ракетно-артиллерийское вооружение, экипировку, спецтехнику и другую продукцию.

«В приоритете — выпуск беспилотников КУБ, хотя не менее приоритетным является создание другого высокоточного стрелкового оружия. Востребована вся линейка продукции концерна, однако в приоритете — беспилотные летательные аппараты»,— сказал господин Лушников ТАСС. Он также отметил, что все силы компании направлены на «своевременное снабжение вооруженных сил необходимой продукцией».

«Куб» — беспилотный летательный аппарат, разработанный ZALA Aero (входит в «Калашников»). Вес боевой части составляет 3 кг, максимальная длительность полета — 30 минут, скорость — 130 км/ч.

Леонид Уварчев