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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие операторы сервисов онлайн-доставки продуктов питания в 2022 году по обороту

Место Компания Оборот (млрд руб.) Динамика к 2021 году (%)
1 «Сбермаркет» 103,5 65,4
2 «Вкусвилл» 91,2 76,5
3 «Самокат» 82,5 94,4
4 X5 Group 74,1 40
5 Ozon 58,1 91,9
6 Wildberries 57,2 94,7
7 «Яндекс.Лавка» 43,5 60,7
8 «Лента» и «Утконос» 33,2 24,6
9 Delivery Club 30,7 128,1
10 «Яндекс.Еда» 18,4 67,3

Источник: INFOLine E-grocery Russia TOP.

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