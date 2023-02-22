Крупнейшие операторы сервисов онлайн-доставки продуктов питания в 2022 году по обороту

Место Компания Оборот (млрд руб.) Динамика к 2021 году (%) 1 «Сбермаркет» 103,5 65,4 2 «Вкусвилл» 91,2 76,5 3 «Самокат» 82,5 94,4 4 X5 Group 74,1 40 5 Ozon 58,1 91,9 6 Wildberries 57,2 94,7 7 «Яндекс.Лавка» 43,5 60,7 8 «Лента» и «Утконос» 33,2 24,6 9 Delivery Club 30,7 128,1 10 «Яндекс.Еда» 18,4 67,3