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Коммерсантъ FM
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Товар узнает себе цену

Минфин готовится расширять ассортимент физической биржевой торговли

Белый дом приступил к формированию национального рынка биржевой торговли и товарных индексов из-за невозможности использовать международные ценовые индикаторы из-за санкций. В логике конкурентной политики ФАС Минфин предложил расширить биржевую торговлю товарами на новые отрасли с обязательной долей до четверти продукции «при существенном изменении условий на рынке». Предложенные ведомством поправки к закону «Об организованных торгах» создают понятные условия для инвесторов, а также ограничивают прямое госрегулирование цен при дисбалансах на рынке. Не урегулирован, однако, вопрос оценки и контроля качества товаров: его, вероятно, придется решать отдельно.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru поправки к закону «Об организованных торгах» о расширении в РФ биржевой торговли товарами. Сейчас продажа товаров на бирже обязательна для доминирующих компаний на рынках нефтепродуктов, природного газа, леса и минудобрений. Правительство же хочет обязать продавать на организованных торгах до 25% производимых товаров и другие компании — при «существенном изменении условий их обращения». Что именно отправят на биржи, правительство определит при анализе расхождения показателей производства и реализации, дисбаланса между внутренними и экспортными ценами, существенного роста экспорта без соответствующего увеличения выпуска, неудовлетворенного внутреннего спроса и тенденций к монополизации рынка, а также социальных потребностей. Это может ограничить прямое вмешательство государства в регулирование цен. Авторы проекта рассчитывают, что вывод новых товаров на биржу стабилизирует условия для инвесторов в их производство.

Минфин уже выходил с подобной инициативой в мае 2022 года, ссылаясь на потребность в справедливых рыночных ценах и недискриминационном доступе к товарам. Новый проект подготовлен по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова и соответствует «дорожной карте» ФАС по развитию биржевой торговли товарами. До 2025 года правительство совместно с ЦБ и участниками рынка планирует перевести на биржевое ценообразование еще минимум пять отраслей, наладить обмен данными между биржей и ведомствами, расширить учет внебиржевых договоров, а также интегрировать новые индикаторы цен в бюджетный и налоговый контроль.

Поправки описывают и развитие торговой инфраструктуры: в закон предложено ввести определение «товарной торговой системы» (без финансовых торгов). Требования для таких бирж снизят: если для соискателя лицензии биржи размер собственных средств должен превышать 100 млн руб., для торговой системы на товарном и финансовом рынке — 50 млн руб., то «чисто товарным» биржам потребуется лишь 5 млн руб. Ранее ЦБ также устранил избыточные требования к работающим только на товарном рынке товарным системам, отметив, впрочем, что пока их мало.

В ФАС сообщили, что проект находится на рассмотрении, в целом в службе считают биржи способом «недискриминационного доступа к товарам для потребителей» и источником «справедливых и прозрачных ценовых индикаторов». Там добавляют, что к «существенным изменениям условий» при принятии решения об обязательном выводе товара на биржу стоит отнести резкое изменение цен, дефицит и ажиотажный спрос.

Рынок и эксперты идею также поддерживают, однако ранее они сообщали о практических проблемах ее реализации — наполнения биржевых торгов ликвидностью и развития необходимых производных финансовых инструментов. Также проблемой является неготовность инфраструктуры оценки качества биржевых товаров: из нового проекта Минфина исчезла ссылка на необходимость их соответствия стандартам. На Национальной торговой бирже (НТБ) “Ъ” пояснили, что стандартный биржевой договор всегда содержит раздел с порядком «приемки товара по качеству» — он «регламентирует действия сторон в случае споров о качестве поставляемого товара и, как правило, предусматривает возможность привлечения третьей стороны — сюрвейера, независимой лаборатории и т. п.»,— добавляют в НТБ. Впрочем, при резком росте товарной биржевой торговли разрешение таких споров придется унифицировать.

Диана Галиева

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