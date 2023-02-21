«Каждый услышал что-то свое»

По окончании послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию главы регионов Черноземья выступили с одобрениями речи. Кроме того, белгородский и курский губернаторы поддержали решение о перемещении границ из-за угрозы со стороны Украины. Глава Тамбовской области напомнил, что в некоторых вопросах регион работает «с опережением» послания. Липецкий губернатор расшифровал, кто именно и что услышал в речи. Главы Воронежской и Орловской областей, где намечены губернаторские выборы, сосредоточились на комментировании «важных и мудрых тезисов» послания. По мнению экспертов, главы субъектов почувствовали облегчение от того, что повестка была неэскалирующей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Все без исключения губернаторы Черноземья приехали 21 февраля в Гостиный двор лично послушать первое после начала специальной военной операции послание Владимира Путина Федеральному собранию. Президент в очередной раз объяснил необходимость СВО, анонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса, а также заявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Главы граничащих с Украиной и постоянно подвергающихся обстрелам Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт синхронно отметили важность заявления Владимира Путина о защите границ России. «Для нас вопрос безопасности — это вопрос №1, и мы надеемся на стабилизацию и улучшение ситуации в приграничных районах. Президент сказал, что нам нужно отодвигать противника для того, чтобы обеспечить безопасность всех регионов: и новых, и Белгородской, и Курской, и Брянской областей. Это напрямую, мне кажется, прозвучало из речи президента»,— рассказал господин Гладков. Господин Старовойт назвал решение о передвижении рубежей воздействия дальнобойного оружия «особенно важным»: «Оно (оружие) прямо угрожает нашему региону».

Кроме того, белгородский губернатор «очень рад» большому вниманию «мирной экономике» и решениям, которые «ожидаются населением» (бессрочная реализация социальной догазификации, поддержка малого и среднего бизнеса, возможность получить новые меры поддержки крупным проектам), а курский заявил, что речь президента «определяет на ближайшие годы вектор нашего движения и общей работы».

Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал выступление президента «историческим»: «Это событие, которого ждали не только россияне, но и весь мир». В своем комментарии губернатор выразил «безусловную» поддержку предложенных инициатив и отметил, что регион уже делает или будет делать все возможное для их реализации и приближения победы. Например, Владимир Путин объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи участникам спецоперации и семьям погибших, а область, подчеркнул господин Егоров, «работает на опережение», так как тут уже действует благотворительный фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины», собравший более 205 млн руб. «Я чувствую огромную личную ответственность за выполнение новых задач»,— заявил он.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов также считает, что послание было адресовано «всему миру». По его мнению, в нем каждый услышал «что-то свое, только ему предназначенное». «Вся страна — о задачах, стоящих перед нацией: дальнейшее развитие социальной сферы, промышленности, перестройка экономики. Мы с коллегами-губернаторами услышали о работе над реализацией нацпроектов в новых условиях, содействии бизнесу, готовому вкладываться в Россию, и, конечно, помощи участникам СВО и их семьям. Ну и наши заокеанские партнеры свои сигналы получили. Что-то вроде: "Не лезьте к России"»,— пояснил господин Артамонов.

Глава Воронежской области Александр Гусев охарактеризовал послание как «учебник на поколенческую перспективу», в котором прозвучало «очень много важных и мудрых тезисов». «Но основное — это миссия СВО и социальная забота. То есть достоинство и человечность нашего государства. Вот ради чего должны быть все трудозатраты органов власти, от мала до велика»,— отметил губернатор. Он также добавил, что воронежцы «на фронте и в тылу» вносят «несомненный вклад» в достижение целей спецоперации, которая призвана восстановить «геополитическое и общественное равноправие». Господин Гусев также анонсировал создание регионального филиала госфонда для поддержки участников СВО.

По словам единственного коммуниста, губернатора Орловской области Андрея Клычкова Владимир Путин «очень спокойно, взвешенно и конкретно» пояснил, что Россия сделала выбор в пользу «безопасности, процветания нашей страны и новых регионов». Глава региона особенно отметил посыл президента о важности объединения всех политических сил страны для ее развития. «Буквально несколько дней назад предложил нашим партиям подписать соглашение по совместной работе по гуманитарной помощи для зоны спецоперации»,— напомнил господин Клычков.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что публичное одобрение послания с акцентом на патриотизм и антизападничество стало для губернаторов «обязательной программой». Но помимо нее в комментариях были и свои нюансы: «Вячеслав Гладков и Роман Старовойт поговорили о наболевшем. Игорь Артамонов еще раз подчеркнул собственную эксцентричность, его комментарий даже в чем-то был схож с парадоксальными высказываниями его предшественника Олега Королева. Александр Гусев и Андрей Клычков действовали в условиях предстоящей выборной губернаторской кампании: известный своей сдержанностью господин Гусев был необычайно велеречив, а господин Клычков подчеркнул свою партийную идентичность и намекнул, что остается доминирующим политическим игроком».

Вместе с тем, считает господин Слатинов, губернаторы почувствовали, что это неэскалирующее послание, и поэтому выдохнули с облегчением. «Повестка была достаточно умеренная с акцентом на развитие. Главы увидели, что федеральный центр продолжит помогать регионам и не бросит их, в том числе с точки зрения ресурсной помощи»,— пояснил эксперт.

Александр Прытков