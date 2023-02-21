ЕГЭ отодвигают от границы

Выпускники школ Курской, Белгородской и Брянской областей смогут получить аттестат без сдачи ЕГЭ. Такой вариант сейчас готовит Рособрнадзор из-за длительного дистанционного обучения в ряде школ, расположенных рядом с районами боевых действий. Схожая схема уже была опробована в разгар пандемии коронавируса: в 2021 году Минпросвещения разрешило тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, сдать государственный выпускной экзамен вместо ЕГЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рособрнадзор «прорабатывает» возможность получения аттестата без сдачи ЕГЭ для выпускников школ в регионах, граничащих с Украиной. Об этом заявил журналистам глава службы Анзор Музаев. «Сейчас прорабатываются вопросы для того, чтобы организовать максимально безопасную сдачу экзаменов,— заявил он (цитата по ТАСС).— Это в первую очередь Курская, Белгородская область, меньше проблем в Брянской области по отзывам с мест. Там действительно очень много ребят, в приграничных регионах, уже долгое время в дистанционном формате находятся». По его словам, этот вопрос также обсуждался в правительстве РФ.

Господин Музаев пояснил, что новый вариант будет касаться тех выпускников школ, которые не планируют сдавать ЕГЭ в этом году. Если инициатива будет одобрена, аттестат они смогут получить по итогам «школьной аттестации».

“Ъ” обратился за подробностями в Рособрнадзор, однако там сказали, что «вопрос находится в стадии обсуждения с профильным министерством» и окончательное решение еще не принято. Минпросвещения переадресовало вопрос “Ъ” в Рособрнадзор.

Напомним, Минпросвещения уже использовало такой вариант в разгар пандемии коронавируса. В 2021 году ведомство разрешило тем выпускникам, которые не планировали поступать в вузы, не сдавать ЕГЭ. Для получения аттестатов они могли сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам — русскому языку и математике. По словам чиновников, эта форма аттестации намного легче.

“Ъ” попросил образовательные ведомства трех регионов прокомментировать ситуацию с готовностью школьников к выпускным экзаменам. Пока что ответило лишь министерство образования и науки Курской области. В 2022 году, «исходя из сложившейся ситуации и с учетом мнения родителей», чиновники приняли решение о дистанционных занятиях в школах, расположенных в 10 км от границы. Сейчас в онлайн-формате вынуждены учиться более 800 человек в 16 школах и семи филиалах, рассказали в министерстве. В 69 школах и 18 филиалах для 9679 учеников занятия проходят в очном формате, в трех школах для 928 детей — в смешанном формате; остальные школы работают как обычно. «В связи с организацией обучения в сложных геополитических условиях и обращениями родителей приграничных районов» министерство обратилось в Рособрнадзор с просьбой о «промежуточном» формате государственной итоговой аттестации для учеников приграничных районов.

Экс-глава Рособрнадзора, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Высшей школы экономики Виктор Болотов указывает, что дети в этих регионах учились «в форс-мажорных» обстоятельствах.

Поэтому никто не может дать гарантий, что они успешно сдадут ЕГЭ, говорит эксперт. Решение о «спецоперационном» формате выпускных испытаний существенно увеличит их шансы на получение школьного аттестата. Господин Болотов напомнил, что примерно 15–20% выпускников сразу после окончания школы идут работать или поступают в колледжи вместо университетов.

В Госдуме уже обсуждается законопроект, рассматривающий вопрос аттестации выпускников школ на приграничных территориях РФ, заявил во вторник министр просвещения Сергей Кравцов. «В ближайшее время окончательное решение будет принято,— сказал он.— Законопроект как раз об этом вопросе — в части сдачи экзаменов, в том числе для школ, которые находятся на приграничных территориях. Должен быть соответствующий закон».

Анна Васильева; Сергей Толмачев, Воронеж