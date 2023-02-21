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«Зенит» нашел связующее звено

Петербургский волейбольный клуб назначил главным тренером Виктора Сидельникова

В российской волейбольной Суперлиге состоялась первая в нынешнем сезоне громкая тренерская отставка. Петербургский «Зенит», один из фаворитов чемпионата, выдавший фантастически успешный старт и резко сдавший после Нового года, расстался с наставником Андреем Толочко и заменил его на Виктора Сидельникова. Для Сидельникова, когда-то являвшегося одним из топовых отечественных специалистов, это назначение — возвращение в волейбольную элиту после долгого перерыва.

Виктор Сидельников

Виктор Сидельников

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Виктор Сидельников

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Петербургский «Зенит» объявил, что расстался с главным тренером Андреем Толочко. Эта первая громкая тренерская отставка в российской волейбольной Суперлиге в текущем сезоне.

«Зенит», созданный лишь в 2017 году, практически с ходу закрепился среди волейбольных грандов. Но, постоянно находясь рядом с титулами, он до сих пор умудрился ни одного не завоевать.

Клуб дважды взял серебро чемпионата России и три раза уступил в финале Кубка страны. Предыдущим его наставником был финн Туомас Саммельвуо, который одновременно руководил и отечественной сборной. Россию он покинул весной прошлого года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине, как и многие зарубежные специалисты.

Между тем очень долго казалось, что в лице Андрея Толочко «Зенит» наконец нашел тренера, который может принести ему ценный приз, прервав странную серию осечек на подступах к победе. Клуб выдал феноменальный старт в регулярном чемпионате России, выиграв 18 матчей подряд. Однако после Нового года все изменилось.

В последних шести турах по-прежнему отлично укомплектованный «Зенит» потерпел четыре поражения от конкурентов в борьбе за высокие места: московского «Динамо», новосибирского «Локомотива», казанского «Зенита» и в минувшие выходные от белгородского «Белогорья». Неудачи сбросили клуб с верхней строчки таблицы первенства на третью. При этом, напомним, лишь два лидера получают прямые путевки в «Финал шести», в котором будут разыграны медали. Остальным придется пробиваться в него через стыковые матчи.

Андрею Толочко зенитовский менеджмент подобрал любопытную замену, доверив команду Виктору Сидельникову.

В позапрошлом десятилетии Сидельников, некогда знаменитый связующий сборных СССР и России, чрезвычайно эффективно тренировал казанский клуб «Динамо». Именно при Сидельникове казанцы вышли из второго по рангу дивизиона в высший и добыли первые в своей истории трофеи — Кубок России в 2004 году и золото чемпионата страны в 2007-м.

Позже, однако, Сидельников покинул команду, которая в следующем десятилетии превратилась в безусловного флагмана всего европейского волейбола, и больше на таком уровне не появлялся. Он трудился за рубежом, в том числе возглавлял сборную Белоруссии, а также в не самых заметных российских клубах — «Ярославиче» и «Урале».

Кубок России по волейболу выиграл клуб из Казани

В «Зените», кажется, сочли его подходящей фигурой на тот случай, если понадобятся экстренные кадровые перестановки, и еще в сентябре наняли тренером-консультантом. Тот факт, что Сидельников уже прекрасно знает игроков клуба и его возможности, послужил для зенитовского руководства основанием рассчитывать на то, что «новый главный тренер сумеет в кратчайший срок полноценно интегрироваться в штаб команды и продолжить подготовку к play-off чемпионата России».

Алексей Доспехов

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