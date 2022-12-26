Казанцы не поделились партиями

Обладателем первого престижного трофея в нынешнем отечественном волейбольном сезоне стал казанский «Зенит». Он защитил звание обладателя Кубка России, очень убедительно победив в венчавшем розыгрыш трофея «Финале четырех» в Новом Уренгое. Соперникам «Зенита» — «Белогорью» и хозяину турнира «Факелу» — не удалось отобрать у него ни сета.

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Новоуренгойский турнир пополнил удивительную коллекцию титулов казанского клуба. По-настоящему топовым он стал лишь на излете позапрошлого десятилетия, но завоеванное им после взлета количество разных ценных трофеев выглядит поразительным: оно уже вплотную приблизилось к четырем десяткам. И «удельный вес» Кубка России в этом списке самый солидный. Этот розыгрыш был одиннадцатым, в котором казанцы, выигравшие кубковый турнир и год назад, добились успеха.

Сладости очередному призу им, видимо, должна была добавить стилистика, в которой «Зенит» до него добрался. Кубковые соревнования известны тем, что часто опровергают представления о раскладе сил, тем, что часто подставляют ножку даже стопроцентным фаворитам, а стопроцентных аутсайдеров заставляют прыгнуть выше головы. И представить, что какая-то команда длинную турнирную дистанцию может пройти, ни разу не столкнувшись с серьезными проблемами, сложно.

Но у «Зенита» в этом году таких проблем не возникало. На самом деле наиболее суровое испытание, как выяснилось, он прошел в том раунде, что предшествовал «Финалу четырех». Это был групповой турнир, в котором, чтобы обеспечить себе продолжение борьбы за кубок, нужно было обязательно занять первое место в квартете. А в нем казанцы конкурировали с другим «Зенитом», петербургским, тоже безусловным грандом с шикарным составом, причем конкурировали на чужой площадке. Но петербуржцы не устояли, уступив в четырех сетах.

А в «Финале четырех» уровень сопротивления, с которым столкнулись казанцы, оказался еще ниже. В полуфинальном матче они расправились в трех партиях с белгородским «Белогорьем», а в решающем — с «Факелом». Тот, середняк чемпионата страны, идущий в нем восьмым, конечно, казался очевидным аутсайдером встречи, но убедительность, с которой новоуренгойцы накануне уничтожили очень крепкий новосибирский «Локомотив», намекала на то, что они готовы по крайней мере пободаться.

Между тем в двух партиях речь о драке точно не шла. И первый, и второй сеты превратились в звонкий гимн классу опытных знаменитостей, которыми переполнена зенитовская основа,— Максима Михайлова, Александра Волкова, Дмитрия Волкова, Майки Кристенсона, Сэма Деру, Артема Вольвича, а еще — хорошей работе тренера Алексея Вербова. На самом деле сказать, что «Факел» регулярно дарил казанцам очки, нельзя. Да нет, в основном его игроки все делали правильно, обходились без глупостей. Но даже такого — «правильного» — волейбола было слишком мало, чтобы как минимум подержаться рядом с «Зенитом», потому что в его волейболе кроме «правильности» был еще особый шик. Он выражался в жутко интересных, рвущих шаблоны комбинациях, ставящих в тупик хозяев дворца, в идеальном блоке, когда все просчитано и прочитано заранее, за секунду до удара, в подачах, вроде бы не отличающихся гигантской мощью, но выцеливающих наиболее уязвимые зоны новоуренгойской расстановки.

Зацепиться «Факел» смог, лишь когда сам порвал шаблон. Еще во второй партии он остался без своего лучшего бомбардира — неудачно приземлившегося ногой на мяч и получившего травму ноги диагонального Владислава Бабкевича. А в третьей — наставник новоуренгойцев Роман Яковлев усадил на скамейку и ветерана Евгения Сивожелеза, незаменимого в важных встречах доигровщика. Против «Зенита» теперь бился молодежный вариант «Факела». Играл он немного коряво, но страсть компенсировала дефицит мастерства. «Факел» в этом сете вел в счете и не давал зенитовцам расслабиться.

Но те все равно сдюжили, вырвавшись вперед в концовке. А последний мяч в финале при счете 24:21 забил диагональный Максим Михайлов, причастный к львиной доле зенитовских триумфов и, судя по его форме, все еще не утративший вкуса к охоте за ними.

Следующей целью «Зенита» будет золотая медаль российского чемпионата, которых у него до этого сезона было столько же, сколько кубков,— десять. В национальном первенстве главным его конкурентом смотрится пока «Зенит» из Санкт-Петербурга. Он лидирует в регулярном чемпионате, чуть-чуть опережая казанцев.

Алексей Доспехов