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Коммерсантъ FM
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Правительство повысило тариф на проезд по платным трассам в России для легковушек до 5–8 руб./км

Тариф за проезд по платным федеральным трассам (М-1, М-3, М-4) для легковых автомобилей повышен с 3 до 5 руб. за километр, по новым трассам (ЦКАД, М-12) — с 3 до 8 руб. за километр. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, также была повышена максимальная планка тарифа за проезд по платным трассам для грузовых автомобилей с 11,57 до 14,25 руб. за километр. Планка стоимости проезда по новым платным дорогам вырастет до 25 руб. за километр.

В Минтрансе говорили, что повышение тарифных максимумов необходимо из-за выросшей себестоимости строительства автотрасс.

Анастасия Ларина

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