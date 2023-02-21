Пермские власти планируют добиться снижения числа безбилетников в транспорте в этом году

Мэрия Перми отчиталась об итогах работы транспорта за прошлый год. Как рассказала на заседании комитета гордумы по экономическому развитию и. о. начальника департамента транспорта Анастасия Иконникова, пассажиропоток в общественном транспорте Перми вырос с 192,8 млн пассажиров в 2021 году до 205,4 млн в 2022. Доходы от работы транспортной отрасли увеличились с 3,5 млрд руб. в 2021-м до 4,4 млрд руб. в прошлом году. При этом дотация из бюджета сократилась с 2,2 до 1,4 млрд руб. «То есть, план по доходам у нас перевыполнен»,— подытожила госпожа Иконникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

К административной ответственности за безбилетный проезд привлечено 15,8 тыс. человек. В бюджет Перми от взимания штрафов поступило 3 млн руб. Расчетная доля пассажиров, не оплативших проезд, составила 18,1%. В мэрии заявили, что в текущем году намерены работать над тем, чтобы доля безбилетных пассажиров была ниже 15%.