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Коммерсантъ FM
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Параллельный импорт набирает скорость

Насколько выгоден ввоз авто без согласия правообладателя

Крупные российские автодилеры начали завозить машины по параллельному импорту для перепродажи другим игрокам. По данным СМИ, подобную схему стали активно использовать компании «Ключавто» и «Авилон». Они успели поставить в страну по 4 тыс. новых автомобилей. Причем не только для собственной розницы, но и для других продавцов — в первую очередь в регионах.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В условиях дефицита на рынке такой способ становится неплохой альтернативой как для автодилеров, так и для покупателей, говорит директор департамента оптовых продаж автомобилей компании «Авилон» Грацин Беленова: «Основной рынок закупки автомобилей — китайский. В КНР есть два крупных завода, и на них изготавливается огромный перечень машин и брендов. Европейские компании, например, такие как Volkswagen, размещают свое производство именно там.

Как изменилась политика автодилеров в сфере продаж

Мы работаем с разными брендами. Это Toyota, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi. На самом деле дефицит есть — автомобилей недостаточно, тем более родных профильных брендов предприятий. Для мелкого дилера важны и пять машин, потому что это может быть месячный объем его продаж. Наша выгода — определенная маржинальность в зависимости от сегмента. В цифрах это 5-10%».

По данным «Автостата», за прошлый год на долю параллельного импорта пришлось 12% из более 600 тыс. проданных в стране новых легковых машин. Но эта схема не позволяет регулярно привозить в Россию автомобили европейских и азиатских брендов, говорит председатель совета директоров группы компаний «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин: «Сегодня на складах Китая можно купить 2-3 тыс. машин, но будут ли они через два-три месяца опять в таком же количестве? Вряд ли.

Поэтому параллельный импорт не панацея, он не закроет все наши проблемы.

Что касается стоимости автомобилей, поставленных по этой схеме, например, 40-футовый контейнер из Китая в Москву стоил максимум $2 тыс., а сейчас — $8 тыс. Это чтобы доставить мне машины или запчасти. Транспортировка подорожала примерно в три раза, поэтому конечные цены на авто, поставленные по параллельному импорту, будут выше, чем раньше. Скорее всего, логистика еще подорожает, и машины будут приблизительно на 10% дороже, чем в прошлом году».

Активный параллельный импорт выгоден не всем участникам авторынка, а поставки по этой схеме ко всему прочему несут определенные риски для клиентов. Так считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Ключевой опасностью для параллельного импорта является курсовая разница. Допустим, несколько недель назад национальная валюта выросла с 70 до 77. Это моментальный уход в зону риска и низкомаржинальные доходы в размере 5% на все. При этом у тебя плечо доставки по параллельному импорту, как правило, никак не менее двух месяцев.

Чем объясняется спрос на машины с пробегом

Мы являемся одним из крупнейших представителей китайских производителей, зашедших на российских рынок, и работаем в рамках дилерских соглашений. В первую очередь это дает потребителю понятные условия игры, семилетнюю гарантию на машину и абсолютный доступ к запасным частям и кузовному ремонту. Параллельный импорт отвечает на многие вопросы, но не на самый главный: каким образом потом можно диагностировать автомобили, насколько они русифицированы?»

Ассоциация «Российские автодилеры» в ноябре заявляла, что запасов импортных машин в отечественных автосалонах хватит на два-четыре месяца.

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Владимир Расулов

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