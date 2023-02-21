Параллельный импорт набирает скорость

Крупные российские автодилеры начали завозить машины по параллельному импорту для перепродажи другим игрокам. По данным СМИ, подобную схему стали активно использовать компании «Ключавто» и «Авилон». Они успели поставить в страну по 4 тыс. новых автомобилей. Причем не только для собственной розницы, но и для других продавцов — в первую очередь в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В условиях дефицита на рынке такой способ становится неплохой альтернативой как для автодилеров, так и для покупателей, говорит директор департамента оптовых продаж автомобилей компании «Авилон» Грацин Беленова: «Основной рынок закупки автомобилей — китайский. В КНР есть два крупных завода, и на них изготавливается огромный перечень машин и брендов. Европейские компании, например, такие как Volkswagen, размещают свое производство именно там.

Мы работаем с разными брендами. Это Toyota, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi. На самом деле дефицит есть — автомобилей недостаточно, тем более родных профильных брендов предприятий. Для мелкого дилера важны и пять машин, потому что это может быть месячный объем его продаж. Наша выгода — определенная маржинальность в зависимости от сегмента. В цифрах это 5-10%».

По данным «Автостата», за прошлый год на долю параллельного импорта пришлось 12% из более 600 тыс. проданных в стране новых легковых машин. Но эта схема не позволяет регулярно привозить в Россию автомобили европейских и азиатских брендов, говорит председатель совета директоров группы компаний «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин: «Сегодня на складах Китая можно купить 2-3 тыс. машин, но будут ли они через два-три месяца опять в таком же количестве? Вряд ли.

Поэтому параллельный импорт не панацея, он не закроет все наши проблемы.

Что касается стоимости автомобилей, поставленных по этой схеме, например, 40-футовый контейнер из Китая в Москву стоил максимум $2 тыс., а сейчас — $8 тыс. Это чтобы доставить мне машины или запчасти. Транспортировка подорожала примерно в три раза, поэтому конечные цены на авто, поставленные по параллельному импорту, будут выше, чем раньше. Скорее всего, логистика еще подорожает, и машины будут приблизительно на 10% дороже, чем в прошлом году».

Активный параллельный импорт выгоден не всем участникам авторынка, а поставки по этой схеме ко всему прочему несут определенные риски для клиентов. Так считает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: «Ключевой опасностью для параллельного импорта является курсовая разница. Допустим, несколько недель назад национальная валюта выросла с 70 до 77. Это моментальный уход в зону риска и низкомаржинальные доходы в размере 5% на все. При этом у тебя плечо доставки по параллельному импорту, как правило, никак не менее двух месяцев.

Мы являемся одним из крупнейших представителей китайских производителей, зашедших на российских рынок, и работаем в рамках дилерских соглашений. В первую очередь это дает потребителю понятные условия игры, семилетнюю гарантию на машину и абсолютный доступ к запасным частям и кузовному ремонту. Параллельный импорт отвечает на многие вопросы, но не на самый главный: каким образом потом можно диагностировать автомобили, насколько они русифицированы?»

Ассоциация «Российские автодилеры» в ноябре заявляла, что запасов импортных машин в отечественных автосалонах хватит на два-четыре месяца.

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Владимир Расулов