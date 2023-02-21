Краевые власти предлагают купить старый дом в Чермозе за 3,4 млн рублей под развитие бизнеса

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило аукцион по продаже находящегося в собственности региона одноэтажного кирпичного здания в Чермозе (Ильинский городской округ). По информации на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», где проходят торги, площадь здания составляет 279 кв. м., в лот включен также земельный участок под ним площадью 874 кв. м. Начальная цена лота составляет 3,4 млн руб. В телеграм-канале краевого минимущества предлагается использовать актив как площадку для развития туризма и бизнеса. В ведомстве отмечают, что Чермоз — самый солнечный город региона, кроме того, на его территории расположено более десятка археологических памятников и Чермозский пруд, один из крупнейших на Урале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЭТП «Сбербанк-АСТ» Фото: ЭТП «Сбербанк-АСТ»

На этот аукцион выставлено еще четыре лота: имущественный комплекс бывшего конезавода №9 в поселке Горном (начальная цена 15,1 млн руб.) и здание отделения сестринского ухода за детьми в селе Курашим (5,7 млн руб.) в Пермском районе, здание ветлечебницы на ул. Магистральная, 25 в Перми (3,5 млн руб.), а также здание конторы Кудымкарского лесничества и расположенные рядом складские помещения и гараж (3,7 млн руб.). Заявки на участие в торгах будут приниматься до 9 марта, сам аукцион назначен на 14 марта.

Ранее минимущество Прикамья выставило на торги в форме публичного предложения восемь объектов недвижимости в разных муниципалитетах региона, в том числе здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Соколово в Верещагинском округе, которую министерство позиционировало как экодеревню и предложило покупателю актива «принять участие в ее развитии».