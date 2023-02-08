Власти Прикамья предложили развивать экодеревню в отдаленном районе края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края объявило торги в форме публичного предложения по продаже находящегося в собственности региона одноэтажного брусчатого здания в д. Соколово в Верещагинском округе. По информации на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», где проходят торги, речь идет о бывшем фельдшерско-акушерском пункте площадью 82,6 кв. м. Начальная цена объекта — 188,7 тыс. руб., цена отсечения — 94,3 тыс. руб. В краевом минимуществе позиционируют Соколово как экодеревню и предлагают покупателю актива «принять участие в ее развитии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЭТП «Сбербанк-АСТ» Фото: ЭТП «Сбербанк-АСТ»

Деревня Соколово находится в самом удаленном районе Верещагинского городского округа Пермского края. Она расположена в верховьях реки Сепыч, на границе с Удмуртской Республикой. Население деревни — около 800 человек.

Помимо бывшего соколовского ФАП на торги выставлено еще семь объектов в разных территориях Прикамья. Это еще два фельдшерско-акушерских пункта — в с. Воскресенск в Карагайском округе (137 тыс. руб.) и в с. Нижний Пальник в Пермском районе (672 тыс. руб.). Власти региона намерены также приватизировать три объекта в Октябрьском округе: здание гаража с земельным участком в п. Щучье Озеро (начальная цена — 800,7 тыс. руб.), нежилые помещения в д. Адилева (168,3 тыс. руб.) и д. Большой Сарс (182,1 тыс. руб.). Еще два лота — помещения на втором этаже нежилого здания в Кудымкаре (688,6 тыс. руб.) и административное здание с расположенным рядом гаражом в п. Тукачево в Юсьвинском округе. Торги проходят в форме публичного предложения. Цена отсечения каждого объекта установлена в размере 50% от его начальной цены. Прием заявок будет осуществляться до 26 февраля, торговая сессия начнется 3 марта.