Фальков: аспирантуру в вузах выделят в отдельный вид подготовки

Программы аспирантуры в высших учебных заведениях сохраняются, их выделят в отдельный вид подготовки для сферы исследований, разработок и университетов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валерий Фальков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет.

Комментируя заявление Минобрнауки об исключении всех российских вузов из Болонского процесса, Валерий Фальков сказал, что Россия не входила в Болонскую систему, поэтому и выходить оттуда не может.

В мае 2022 года Валерий Фальков объявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой. Решение об отмене бакалавриата и магистратуры в России пока не приняли.

Подробнее о новой модели высшего образования — в публикации «Ъ» «Минобрнауки определяет специалитет».

Милена Костерева