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Коммерсантъ FM
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В Испании декриминализовали зоофилию

Конгресс депутатов Испании одобрил поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым сексуальные отношения с животными считаются преступлением, только если наносят им вред. Об этом сообщает издание Libertad Digital.

Зоофилия была включена в Уголовный кодекс Испании в 2015 году. Она наказывается лишением свободы сроком от трех месяцев до полутора лет. Тогда законодатели настаивали, что животные, как и дети, не способны давать согласие на вступление в половую связь.

Согласно введенным поправкам, теперь эти же действия будут считаться уголовным преступлением, только если нанесли животному травму или привели к его гибели. Инициативу выдвинула партия United We Can. Как отмечает Libertad Digital, депутаты этой партии ранее предлагали установить юридически, что животные — разумные существа, наделенные чувствами.

Лусине Баласян

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