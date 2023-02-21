Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как часто спортивные залы и салоны красоты включают в инфраструктуру новостроек элит- и премиум-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инфраструктура, благоустройство, безопасность — все это ключевые характеристики, по которым потенциальные покупатели оценивают новые ЖК высокого класса, когда подбирают новое жилье для себя, и каждая из характеристик детально изучается. В составе собственной инфраструктуры в новостройках премиум-класса многие клиенты ожидают увидеть спортивные клубы и салоны красоты. И почти в каждом втором строящемся сейчас в городе премиальном или элитном доме предусмотрены фитнес-центры и спа-зоны.

За десять лет подобных решений стало почти вдвое больше: в 2013 году такая инфраструктура встречалась только в четверти московских жилых комплексов высокого класса, подсчитали специалисты компании «Метриум».

По данным Национального фитнес-сообщества, в минувшем году российский рынок фитнес-услуг подрос более чем на 10%. Застройщики не остаются в стороне от этого тренда. Спортивные залы уже есть либо предусмотрены в 48% премиальных проектов, а это 24 адреса, и почти в 30% элитных, это еще 11 домов. Есть такая инфраструктура и в трех представленных в реализации объектах делюкс-класса, это 13% сегмента.

Рынок спа-услуг развивается так же бурно, как и фитнес-индустрия. Брокеры полагают, что он может продемонстрировать двукратный рост в ближайшие пять лет.

Собственные фитнес-центр и спа-зона — важные конкурентные преимущества премиальных и элитных новостроек, отмечают эксперты. Спортивные залы и салоны красоты успешно совмещают рекреационную и оздоровительную функции. Размещение таких пространств непосредственно в доме помогает значительно экономить время жителей, кроме того, на их базе формируются сообщества резидентов с общими интересами.