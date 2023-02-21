Застройщик таунхаусов планирует многоквартирный дом в Зеленом хозяйстве

Краевое минимущество опубликовало приказ о подготовке проекта межевания территории по ул. Льва Шатрова в Перми. Согласно документу, подготовкой проекта межевания площадки в 1,27 га займется ООО СЗ «Канта Дом». На территории, где расположены здания по ул. Шатрова, 16, 16а и ул. Чкалова, 10а, предполагается возвести многоквартирный жилой дом.

По сведениям портала ИСОГД Перми, территория на ул. Шатрова, планируемая под возведение дома, находится в зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 с коэффициентом плотности застройки 2,22.

Как указано в Kartoteka.ru, ООО СЗ «Канта Дом» учреждено в 2022 году на паритетных началах Андреем Николаевым и Кириллом Новиковым. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Господа Николаев и Новиков являются также учредителями пермских компаний, входящих в «Канта Групп». На сайте компании указано, что с 2016 года «Канта Групп» ввела в строй более 130 тыс. кв. м жилых и коммерческих площадей. Среди объектов «Канта Групп» ЖК «Лихвинский» — это комплекс таунхаусов в микрорайоне Южный (ул. Лихвинская, 123, 125). Кроме того, в сентябре 2022 года ООО СЗ «Канта Групп» выиграло на торгах администрации Перми участок под жилую застройку на ул. Свиязева, 48а.