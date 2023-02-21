Верховный суд США рассмотрит иск об ответственности IT-корпораций за работу их алгоритмов

В Верховном суде США сегодня пройдут первые слушания по делу Гонсалеса против Google. Истцом выступает Рейналдо Гонсалес, чья дочь Ноэми оказалась среди 130 жертв терактов в Париже и его пригороде Сен-Дени, происшедших в ноябре 2015 года. Еще в 2016 году господин Гонсалес обвинил Google и другие интернет-компании в том, что они позволяли членам «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в РФ) распространять в социальных сетях идеи экстремистского толка, а также вербовать новых сторонников и получать финансирование. Судебное разбирательство между отцом девушки и компанией продолжается уже шесть с половиной лет, а нижестоящие инстанции приняли сторону Google. Однако если Верховный суд все же поддержит истца, то это решение может стать судьбоносным для всех интернет-компаний.

Отец погибшей девушки считает, что Google несет ответственность за то, что алгоритмы YouTube, разработанные сотрудниками компании, выдавали пользователям в списках рекомендаций видеоролики от «Исламского государства», что противоречит законам США о борьбе с пособничеством террористам.

Google в свою очередь ссылается на раздел 230-го закона США об этике в сфере коммуникации от 1996 года. Американское законодательство недвусмысленно высказывается по поводу ответственности IT-компаний за контент, размещающийся пользователями на их сайтах. В частности, в нем говорится, что «ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не должны рассматриваться судом как письменный или устный поставщик любой информации, которая была предоставлена другим поставщиком информационной продукции».

Именно на основании этого раздела все нижестоящие судебные инстанции приняли сторону Google в споре с господином Гонсалесом. Однако истец считает, что данный закон не должен распространяться на алгоритмы, так как те создаются компаниями, а не пользователями онлайн-платформ.

Отметим, что в среду судьям предстоит начать рассмотрение аналогичного иска против Twitter, поданного другой семьей жертвы теракта в Париже.

Кирилл Сарханянц