Посольство РФ в Турции не имеет информации о пострадавших от землетрясения россиянах

В посольство России в Анкаре не поступало обращений от россиян после новых землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших накануне, 20 февраля. По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 6 человек, 294 пострадали.

«Обращений от россиян в связи с новыми подземными толчками в посольство не поступало, равно как и информации от турецких властей о наличии среди пострадавших российских граждан»,— говорится в Telegram-канале российского посольства.

Землетрясения произошли в провинции Хатай на границе с Сирией. Максимальная магнитуда достигла 6,4. В Хатае и на севере Сирии обрушилось несколько зданий. По последним данным, на подконтрольных правительству территориях Сирии погибли 4 человека, 320 пострадали. На территориях, подконтрольных оппозиции, пострадали не менее 175 человек.

Это произошло спустя две недели после разрушительных землетрясений на границе Турции и Сирии 6 февраля (магнитудой до 7,8). Жертвами стали больше 41,1 тыс. человек в Турции и не менее 8,5 тыс. в Сирии.

Лусине Баласян