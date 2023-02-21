В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,3

На юге Ирана произошло новое землетрясение магнитудой 5,3, следует из данных Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). О возможных пострадавших не сообщалось.

По данным EMSC, землетрясение произошло в 06:05 по местному времени (09:05 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр располагался в 113 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, в котором проживают около 352 тыс. человек.

Вчера, 20 февраля, в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией произошли землетрясения магнитудой до 6,4, которые привели к гибели четырех человек в Сирии и трех — в Турции. В двух странах пострадало не менее 764 человек. Подземные толчки произошли спустя две недели после разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии (магнитудой до 7,8). По последним данным, жертвами стали свыше 41,1 тыс. человек в Турции и не менее 8,5 тыс. в Сирии.

Милена Костерева