HSBC намерен закрыть сделку по продаже банка в России в первом полугодии

Британский банк HSBC намерен завершить продажу бизнеса в России в первой половине 2023 года, говорится в годовой отчетности, опубликованной на его сайте. Убыток от планируемой продажи российского «Эйч-эс-би-си банка» оценивается в €300 млн.

«30 июня 2022 года, после стратегического обзора нашего бизнеса в России, HSBC Europe ("дочка" HSBC Bank) заключила соглашение о запланированной продаже своей дочерней компании "Эйч-эс-би-си банк". Сделка подлежит одобрению регуляторами и правительством, и ее завершение ожидается в первом полугодии 2023 года»,— говорится в отчете (.pdf) HSBC.

В июле 2022 года HSBC договорился о продаже российского бизнеса Экспобанку, принадлежащего предпринимателю Игорю Киму. Завершение сделки де-юре будет означать окончательный уход группы из России. HSBC будет второй крупной банковской группой после французской Societe Generale, которая уйдет с российского рынка на фоне начала военной операции на Украине. Societe Generale в апреле продала свои активы в России «Интерросу» Владимира Потанина. Сделка должна получить одобрение Центробанка и Минфина.

Подробности — в публикации «Ъ» «HSBC уходит по-английски».