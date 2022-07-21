HSBC уходит по-английски

Экспобанк Игоря Кима может купить российскую структуру HSBC. В британском банке утверждают, что сделка уже заключена. Однако она должна быть одобрена Банком России и Минфином, которые пока даже не получали соответствующих заявок. В результате в министерстве рассматривают ситуацию как «протокол о намерениях». Эксперты же не видят особой синергии в бизнесе двух банков, отмечая высокую вероятность ухода клиентов HSBC вслед за западным банком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

HSBC договорился о продаже своего российского бизнеса Экспобанку, сообщил Reuters. Представитель HSBC в беседе с агентством уточнил, что было подписано соглашение о продаже 100% долей в ООО «Эйч-эс-би-си банк». В Экспобанке не стали комментировать сделку.

Эйч-эс-би-си банк находится на 67-м месте в РФ по размеру активов по состоянию на начало февраля (90,4 млрд руб.), следует из рейтинга «Эксперт РА». Экспобанк занимает 42-е место (173,5 млрд руб.). 100% долей российского Эйч-эс-би-си банка, согласно акционерной структуре на 2020 год, принадлежат нидерландской HSBC Europe B.V. (расположен в Великобритании).

Сейчас сделки по продаже нерезидентами российских активов проводятся быстро: если раньше в обычном темпе процесс занимал год-два, теперь все может завершиться за один-два месяца, отмечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Однако и Нидерланды, и Великобритания находятся в списке недружественных стран. И сделки с резидентами этих юрисдикций требуют помимо прочего согласования с Минфином. Также сделки по продаже акций или долей в российских банках требуют предварительного согласия ЦБ и ФАС (если продается пакет более 25% акций или более 1/3 долей и при этом активы банка превышают 29 млрд руб.), поясняет руководитель практики «Рынки капитала и банковское и финансовое право» АБ «Линия права» Александр Кузнецов.

В ЦБ подчеркнули, что любая сделка по приобретению более 10% в кредитной организации требует согласования с регулятором.

«Ходатайства по поводу приобретения российского бизнеса HSBC не поступали. Таким образом, возможность заключения такой сделки Банк России сейчас не изучает»,— отметили там. Не получал соответствующей заявки и Минфин, сказал “Ъ” замминистра финансов Алексей Моисеев, поэтому пока «нет никаких решений». «Рассматриваю это (сообщение о подписании соглашения HSBC с Экспобанком.— “Ъ”) как протокол о намерениях»,— подчеркнул чиновник. Ранее Минфин пообещал не согласовывать подобные сделки (см. «Ъ-Онлайн» от 15 июля).

90,4 млрд рублей составляли активы Эйч-эс-би-си банка на начало 2022 года.

Советник юридической компании РКТ Иван Стасюк подчеркивает, что отказ ЦБ может привести к признанию сделки недействительной. По его словам, сделка считается согласованной на 31-й день с момента подачи ходатайства, если не выдано отрицательного решения. Что же касается согласования с Минфином, то мартовский указ, который это оговаривает, не упоминает переход прав на доли в ООО (в документе речь идет про недвижимость и акции). Поэтому, полагает господин Стасюк, «не исключено, что стороны могли и избежать такого согласования».

Впрочем, комментарий господина Моисеева может свидетельствовать о том, что в Минфине ждут заявки от Экспобанка. Ряд юристов согласны, что без согласования с министерством не обойтись.

«Если купить банк, сославшись на нечеткость трактовки, возникают запредельные риски»,— уверен Михаил Александров.

Как могли стороны совершить сделку без согласований, юристы только предполагают. «Вероятно, она структурирована таким образом, что закрытие, то есть передача долей в банке российской стороне) произойдет позднее, после получения всех необходимых регуляторных согласований»,— отмечает господин Кузнецов.

По оценке управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, в данном случае Экспобанк покупает HSBC не для синергии с точки зрения бизнеса через, например, получение клиентской аудитории или каких-либо компетенций — интерес может состоять просто в желании заработать на дисконте. «Активный классический бизнес HSBC в России никогда не вел, несмотря на приличный размер капитала, клиентская база у банка минимальна»,— поясняет господин Курбатский. По его мнению, сделка могла пройти по цене 0,7 капитала, из которого могли быть исключены или отложены сложные активы. Но, полагает эксперт, даже если сделка «дойдет до финальной стадии», большая часть клиентов HSBC уйдет вслед за западным акционером сразу, а «оставшаяся — после того, как нерезидентов начнет свободнее выпускать и ЦБ».

Ольга Шерункова