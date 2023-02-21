Следствие не исключает отказ авиатехники и ошибку пилотирования при посадке вертолета в Кузбассе

Следственными органами рассматриваются две основные версии инцидента при посадке вертолета AS-350B3 компании «Аэрогео» в Кузбассе: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Об этом сообщила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Восточного межрегионального СУТ СК России Фото: Восточного межрегионального СУТ СК России

В рамках расследования дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.2 ст. 263 УК РФ) следователями изъята техническая и летная документация. «По месту нахождения собственника воздушного судна произведены обыски, допрошены лица, осуществлявшие обслуживание воздушного судна», – сообщили в ведомстве. Также изъяты образцы топлива.

Вчера в районе горы Топхан произошла посадка вертолета Eurocopter с пятью пассажирами на борту. При соприкосновении с землей вертолет потерял управление и перевернулся. В результате погиб один из пассажиров, командир воздушного судна получил травмы. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, уточнили в минздраве Кузбасса.

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Оксана Павлова, Игорь Лавренков, Кемерово