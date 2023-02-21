Cadillac обновил кроссовер XT4

Компания Cadillac представила обновленный кроссовер XT4, который получил дизайн кузова и салона в стиле современных моделей бренда.

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Рестайлинговый автомобиль отличается новыми фарами и переработанными фонарями, измененными бамперами и модернизированной решеткой радиатора. В салоне полностью поменялась передняя панель — установлен 33-дюймовый изогнутый дисплей разрешением 9K, доступна аудиосистема AKG, а также улучшились материалы отделки.

XT4 предложен в версиях Luxury, Premium Luxury и Sport, которые отличаются декором кузова и салона. Технически все варианты кроссовера одинаковы — модель оснащается 238-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. За доплату доступен полный привод.

Продажи обновленного Cadillac XT4 в США начнутся летом 2023 года.

Максим Вершинин

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