Пермский разработчик решений для «умного дома» более чем в три раза увеличил чистую прибыль

Пермское ООО «Юникорн» (IT-компания Unicorn) раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 641,1 млн руб. против 286,9 млн руб. в 2021 году. Чистая прибыль компании за год увеличилась на 93,5 млн руб.— с 37,7 до 131,2 млн руб.

Компания Unicorn была основана пермскими предпринимателями Алексеем Южаковым и Светланой Перминовой в 2015 году. Unicorn занимается разработкой облачной платформы для «умных» зданий и линейки IoT-устройств для «Умного дома», продвигаемых на рынке РФ и за ее пределами под брендом UJIN. В 2018 году компания получила статус резидента «Сколково», в 2022-м — статус приоритетного проекта для отрасли строительства ИЦК, а также грант фонда РФРИТ на доработку платформы UJIN в размере 258 млн руб.