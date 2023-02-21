Смык средства МВД

Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следователей СКР об ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела бывшего главы ФГУП «Ремонтно-строительное управление (РСУ) МВД» Алексея Смыка, посчитав, что тот не затягивает соответствующий процесс. Таким образом, обвиняемый может не спеша изучать данные следствия о мошенническом хищении на стройке в Сочи многомиллионных средств доведенного до краха предприятия, занимавшегося строительными и монтажными работами для нужд полиции. При этом господин Смык уже находится под судом по другому делу — о растрате денег при продаже автомобилей РСУ по заниженным ценам.

Ходатайство следователей ГСУ СКР по Москве об ограничении в сроках ознакомления Алексея Смыка с материалами уголовного дела рассматривала судья Александра Авдотьина, которая ранее уже выносила решения по уголовным делам в отношении руководителей РСУ МВД и хотя бы поэтому была в курсе некоторых аспектов как деятельности ФГУПа, так и расследования. Чаще всего она избирала или продлевала его фигурантам меры пресечения. Однако на этот раз судья Авдотьина отказалась ограничить бывшего и. о. гендиректора госпредприятия 53-летнего Алексея Смыка и его адвоката третьим марта в чтении материалов дела. Таким образом, они получили некоторую отсрочку в направлении итогов расследования по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

На данный момент господин Смык и так является подсудимым по схожему обвинению в хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Процесс над ним и его предполагаемым подельником Александром Павловым начался в Мещанском райсуде столицы еще весной 2021 года и продолжается до сих пор в весьма неспешном режиме.

Напомним, как сообщал “Ъ”, еще в ноябре 2018 года ГСУ СКР по Москве начало расследование многомиллионных махинаций во ФГУП РСУ МВД. Оно подчинялось департаменту по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России и осуществляло ремонтные и монтажные работы, строительство жилых и нежилых помещений, а также выступало подрядчиком возведения множества объектов. Стоит отметить, что как само РСУ МВД, так и его руководство, получив несколько сотен контрактов на миллиарды рублей, оказалось в разработке своих же коллег из полиции, ФСБ и СКР. По множеству объектов были предъявлены десятки судебных претензий за их ненадлежащие качество и темп работ, а господин Смык даже попал в уголовное дело. В первый раз он прошел по нему свидетелем, между тем как другой фигурант — бывший начальник УМВД России по Ивановской области генерал-майор полиции Александр Никитин — получил три года заключения. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) за то, что он распорядился потратить более 90 млн руб. на цели, не предусмотренные контрактом на строительство нового здания управления, в частности, на отделку своего кабинета и мебель. В конце 2018 года самому Алексею Смыку были предъявлены обвинения в двух эпизодах злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2. ст. 201 УК РФ), и он был заключен под стражу. По первоначальной версии следствия, еще в 2014–2015 годах от имени ФГУПа он заключил с МВД три контракта. В соответствии с ними за 322 млн руб. предстояло построить комплекс зданий и инженерных сетей центральной объединенной базы хранения ресурсов МВД России в подмосковном городе Реутове, за 1 млрд руб. возвести пристройку к главному клиническому госпиталю (ГКГ) министерства на улице Народного Ополчения, а также еще за 476 млн руб. построить подземный переход на территории того же ГКГ и склады. МВД в качестве аванса перечислило ФГУПу более 601 млн руб., однако работы так и не были выполнены в срок, что и стало причиной и разбирательства в арбитражном суде, и заявления в СКР. Другие претензии сводились к необоснованному перечислению еще 234 млн руб. на расчетные счета компаний «РБ-Сервис», КОН, «Каскад-холдинг» и «Беллатрикс», выступавших субподрядчиками в различных строительных проектах МВД. Свою вину господин Смык отрицал, но, несмотря на это, суд посчитал возможным перевести его под домашний арест. Сторона обвинения была категорически против, отмечая, что перед задержанием экс-глава ФГУПа перевез жену с детьми на Кипр, где и сам имеет вид на жительство. И, как утверждали следователи, он и сам собирался туда отбыть в самое ближайшее время и активно искал покупателей на свою российскую недвижимость. Между тем в январе 2021 года имя Алексея Смыка стало фигурировать в еще одном расследовании — продаже вместе с его замом Александром Романычевым и начальником отдела снабжения центрального управления РСУ МВД Александром Павловым по заниженной стоимости 34 единиц автомобильной и строительной техники. Ущерб от этого преступления, квалифицированного по ст. 160 УК РФ, следователи СКР оценили в 10,9 млн руб.

Стоит отметить, что Алексей Смык со временем вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, хотя господину Павлову такую же меру пресечения постоянно продлевали. При этом Александр Романычев был объявлен в международный розыск, так как успел скрыться, предположительно, на Украину.

Как заявил “Ъ” адвокат господина Смыка Александр Васильев, автомобили были проданы по цене, назначенной оценщиком, а обвинение базируется на данных сомнительной экспертизы. Между тем любые сомнения законом трактуются в пользу обвиняемого, который причастность к противоправным действиям категорически отрицает. А потому, как считает защита, дело надо или прекращать, или хотя бы направлять прокурору для устранения нарушений закона. Однако этого пока не происходит, а затягивание разбирательства в суде может привести к истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

При этом, как уточнил господин Васильев, второе дело, с которым сейчас он знакомится вместе с подзащитным, касается только возведения объекта в Сочи, где Алексеем Смыком, по версии следствия, было похищено более 100 млн руб. вместе еще с тремя лицами — подчиненными и контрагентами. Московские же эпизоды прекратили.

Стоит отметить, что, помимо претензий в уголовном судопроизводстве, господину Смыку грозят и возможные арбитражные разбирательства. РСУ МВД еще в 2018 году было признано банкротом. И, по данным “Ъ”, некоторое время назад конкурсный управляющий подал в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ФГУПа, включая Алексея Смыка. С них требовали взыскать в пользу предприятия порядка 700 млн руб. убытков. Львиная доля приходилась на долги, которые не вернули РСУ МВД контрагенты, а около 20 млн руб.— на недостачу имущества, обнаруженную в ходе инвентаризации. Изначально суды двух инстанций конкурсному управляющему отказали, но процедура банкротства продолжается и не исключена подача новых уточненных заявлений.

Интересно, что в списках возможных ответчиков помимо Алексея Смыка и прочих ответственных лиц госпредприятия фигурировали родственники одного из последних гендиректоров ФГУПа Николая Волкова. Незадолго до финансового краха РСУ МВД в марте 2017 года он был застрелен возле своего дома в Москве, при этом убийца похитил портфель жертвы. Исполнители преступления были осуждены на 10 лет и 15,5 года.

Сергей Сергеев