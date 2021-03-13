Полицейский застройщик затерялся на Украине

Бывший заместитель руководителя ведомственного ФГУП «Ремонтно-строительное управление (РСУ) МВД России» Александр Романычев заочно арестован Пресненским райсудом Москвы. Обвиняемый в участии в хищении при продаже техники по заниженным ценам управленец успел скрыться на Украине и объявлен в международный розыск. Его участие в махинациях вскрылось в ходе расследования СКР другого, гораздо более масштабного уголовного дела, главным фигурантом которого является бывший и. о. гендиректора госпредприятия Алексей Смык. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при возведении объектов для МВД, включая работы по реконструкции главного клинического госпиталя, в результате чего полицейское ведомство понесло ущерб на сумму более чем 834 млн руб.

Ходатайство следователей ГСУ СКР по Москве о заочном аресте 52-летнего бывшего заместителя гендиректора ФГУП «РСУ МВД России» Александра Романычева судья Пресненского райсуда столицы Александра Авдотьина удовлетворила практически без раздумий. Доводы следствия были слишком убедительными: уголовное дело о хищении в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено в январе этого года, однако официально предъявить обвинение господину Романычеву не удалось, так как он успел выехать на Украину. В результате управленца объявляли сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Между тем заочный арест является одним из обязательных условий розыска по линии Интерпола. Кстати, следствие особо отмечало, что не все соучастники бывшего строителя МВД установлены, а сам он обладает широкими связями как в правоохранительных, так и в государственных органах и может создавать препятствия следствию.

По версии следствия, в 2014–2015 годах Александр Романычев совершил довольно банальное преступление. Как считают в СКР, он вместе с и. о. гендиректора ФГУПа Алексеем Смыком и начальником отдела снабжения центрального управления предприятия Павловым продали по заниженной стоимости 34 единицы автомобильной и строительной техники, чем причинили ущерб РСУ МВД на 10,9 млн руб. Стоит отметить, что снабженец, фигурирующий в этом деле, еще в декабре прошлого года был помещен с санкции того же Пресненского суда под домашний арест по аналогичному обвинению. При этом, по данным “Ъ” в силовых структурах, само дело о распродаже техники РСУ МВД по заниженным ценам стало лишь одним из эпизодов, выделенным из другого, гораздо более масштабного расследования деятельности экс-главы ФГУПа Алексея Смыка, в отношении которого следователи главного следственного управления СКР по Москве в ноябре 2018 года возбудили сразу два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, эти преступления относятся также к периоду 2014–2015 годов. Тогда от имени ФГУПа он заключил с министерством три контракта. В соответствии с ними за 322 млн руб. предстояло построить комплекс зданий и инженерных сетей центральной объединенной базы хранения ресурсов МВД России в подмосковном городе Реутове, за 1 млрд руб. возвести пристройку к главному клиническому госпиталю (ГКГ) министерства на улице Народного Ополчения, а также еще за 476 млн руб. построить подземный переход на территории того же ГКГ и склады. МВД в качестве аванса перечислило ФГУПу более 601 млн руб., однако работы так и не были выполнены в срок, что и стало причиной и разбирательства в арбитражном суде, и заявления в СКР. Как говорилось в официальных документах, господин Смык «не обеспечил своевременное и качественное выполнение госконтрактов, к выполнению работ на объектах, согласно контрактам, не приступил, а принял решение с целью реализации своих личных интересов путем извлечения выгод и преимуществ для ФГУПа использовать часть бюджетных средств, выданных для исполнения государственного оборонного заказа, на иные нужды ФГУП "РСУ МВД России"».

Вскоре расследование по этим фактам соединили с другим, по материалам которого Алексей Смык в 2014–2015 годах, злоупотребив полномочиями, обеспечил необоснованное перечисление еще 234 млн руб. на расчетные счета компаний «РБ-Сервис», КОН, «Каскад-холдинг» и «Беллатрикс», выступавших субподрядчиками в различных строительных проектах МВД. Свою вину в нанесении ущерба родному полицейскому ведомству почти на 835 млн руб. господин Смык не признавал.

Между тем в сентябре 2019 года суд посчитал, что возможно перевести обвиняемого с реального ареста под домашний, отбывать который он отправился в свою квартиру в жилом комплексе «Континенталь» на северо-западе Москвы, на берегу реки на въезде в Серебряный Бор. Сторона обвинения была категорически против, отмечая, что перед задержанием экс-глава ФГУПа перевез жену с детьми на Кипр, где и сам обзавелся видом на жительство. И, как утверждали следователи, он и сам собирался туда уехать — «принимал активные действия по продаже принадлежащего ему недвижимого имущества в столице для последующего приобретения недвижимости на территории Республики Кипр». Впрочем, в дальнейшем Алексею Смыку, согласно информации судебной базы данных, не продлевали сроки меры пресечения, которые, правда, давно уже приблизились к максимально допустимым. По данным “Ъ”, уголовное дело находится в завершающей стадии, и не исключено, что экс-глава ФГУП «РСУ МВД России» все же пошел, возможно частично, на сотрудничество со следствием. По крайней мере источники “Ъ” упоминают о показаниях как его, так и господина Павлова, подтверждающих роль Александра Романычева в деле о хищениях при продаже авто и строительной техники.

Сергей Сергеев