«Агросила» закупит трактора «Кировец»

Холдинг «Агросила» заключил соглашение о сотрудничестве с Петербургским тракторным заводом, в рамках которого татарстанская компания приобретет трактора «Кировец» К-7М и К-525.

Как сообщила пресс-служба холдинга, документ в понедельник, 20 февраля, в Санкт-Петербурге подписали генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсукова и генеральный директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков.

«Встреча была организована совместно с официальным дилером завода в Республике Татарстан – компанией "Терра-Поволжье" в лице генерального директора Галины Самаренкиной»,— отмечается в сообщении.

О количестве тракторов и сумме предстоящих сделок в нем не говорится. В пресс-релизе говорится лишь, что соглашение предусматривает «выгодные коммерческие условия с дополнительными бонусами по сервисному сопровождению». Его, а также доставку и предпродажную подготовку будет обеспечивать «Терра-Поволжье».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"