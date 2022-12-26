Скидки по спидометру

Число зафиксированных ГИБДД нарушений скоростного режима резко сократилось в ноябре 2022 года в ряде регионов РФ. В Москве и Подмосковье, к примеру, фактов превышений лимита на 20–40 км/ч (самое массовое нарушение) выявлено на 40% меньше по сравнению с октябрем, а в Свердловской и Тюменской областях — на 60%. Власти и эксперты поясняют статистику сезонными факторами: обильными осадками, плотным трафиком и общим замедлением движения. На юге России количество нарушений, наоборот, выросло, причем в некоторых субъектах в два-три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на размещенные в статистическом разделе сайта ГИБДД данные о количестве нарушений — в ноябре их число резко сократилось по сравнению с октябрем. Это видно на примере самого массового водительского проступка — превышения скорости на 20–40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9 КоАП). В Москве, к примеру, подобных правонарушений зафиксировано на 38% меньше, чем месяцем ранее (898 тыс. против 1,45 млн), посчитал “Ъ”, в Подмосковье — на 40% (1,4 млн против 2,34 млн). В Ростовской области снижение составило 20%, в Челябинской — 40%, в Белгородской области — 42%, в Санкт-Петербурге — 45%, в Новосибирской области — 46%, в Татарстане и Хабаровском крае — 47%, в Алтайском крае — 48%, на Сахалине — 52%, в Нижегородской области — 53%, в Тюменской — 61%, в Свердловской — 62%.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы назвали «обычным явлением» снижение количества нарушений в зимнее время: «Это связано со снижением средней скорости из-за ухудшения погоды, водители корректируют ее в зависимости от видимости, состояния дорог и собственного мастерства».

В ЦОДД приводят пример 22 ноября, когда за сутки выпало около 8 мм осадков — средняя скорость движения в тот день составила всего 29 км/ч, что на 17% меньше, чем в сухие дни августа.

В Московской области снижение количества постановлений за превышение лимита скорости ежегодно наблюдается с приходом поздней осени, рассказали “Ъ” в компании «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фиксации нарушений). «Как правило, в ноябре на подмосковных дорогах уже появляется первый снег, гололед, местами колея и снежные заносы,— поясняют там.— К этому времени большинство водителей начинают управлять автомобилем аккуратнее, избегают резких маневров, соблюдают дистанцию и не превышают скорость». Кроме того, отмечают в «МВС Груп», в ноябре Подмосковье несколько раз накрывали сильнейшие снегопады и метели, в результате которых на дорогах образовывались многокилометровые пробки, а средняя скорость потока снижалась до 5–10 км/ч. На снижение количества нарушений также влияет завершение дачного сезона, отмечают в компании.

Напомним, в 2019 году ГИБДД направляла в регионы рекомендации не выносить штрафы с камер во время дождя, метели и т. д. (документ продолжает действовать). Оптику автоматических комплексов может покрыть грязь и снег, что, в свою очередь, способно привести к увеличению числа ошибочных штрафов.

«Если камера не может вычислить размер госномера в кадре, она не может посчитать корректно и дистанцию на траектории, что не позволяет рассчитать скорость»,— уточняет эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман.

В ЦОДД Москвы “Ъ” заверили, что уделяют «особое внимание» корректной работе комплексов зимой. «На этапе первичной обработки материала техник проверяет состояние проезжей части,— рассказали там.— Если разметка не видна, то материал в ГИБДД не передается. Если подобные материалы продолжают поступать продолжительное время, комплекс временно отключается. То же происходит, если сам комплекс заснежило или он загрязнился». С грязными номерами, заявили в центре, проблем нет: «Грязь, если она не нанесена специально, обычно дает читаемый рельеф, но любые сомнения всегда трактуются в пользу водителя».

В некоторых южных регионах количество нарушений, напротив, выросло. Например, в Крыму превышений скорости на 20–40 км/ч в ноябре выявлено втрое больше, чем в октябре. В Адыгее — пятикратный рост, в Северной Осетии — 3,6-кратный, в Севастополе нарушений больше на 26%. Как объяснили “Ъ” в минтрансе Крыма, столь резкий рост штрафов в регионе связан в первую очередь с увеличением количества камер: полуостров сейчас входит в первую десятку субъектов страны по этому показателю (около 600 комплексов, еще 300 работают в Севастополе, тогда как в прошлом году было вдвое меньше). Также, отмечают в ведомстве, на всплеск нарушений влияет относительно хорошая погода и отсутствие снега.

Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь