Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал адвоката Ивана Павлова за нарушение маркировки материалов от иноагента

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил адвокату Ивану Павлову (признан в РФ иностранным агентом) штраф в размере 30 тыс. руб. по ст. 19.34 ч. 3 КоАП РФ. Он признан виновным в неисполнении обязанности по маркировке постов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Павлов в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Павлов в 2021 году

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Создатель адвокатского сообщества «Команда 29» Иван Павлов больше 20 лет специализируется на уголовных делах о государственной измене, экстремизме и защите граждан от органов госбезопасности. В частности, он представлял интересы журналиста Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Минюст внес Ивана Павлова и его коллег в список СМИ-иностранных агентов в ноябре 2021 года. Иван Павлов привлекается к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента уже пятый раз. С 2021 года он не проживает в России и объявлен в международный розыск.

Иван Павлов рассказал «Ъ», что его адвокат Александр Передрук собирается оспаривать решение суда. Роскомнадзор и Фрунзенский суд, пояснил он, считают, что правонарушение было совершено 10 января 2023 года в Санкт-Петербурге. Между тем Иван Павлов уже несколько лет не проживает в стране. «В России я даже не зарегистрирован, но оппоненты все никак не угомонятся. Что касается маркировки, то я не планирую ставить "иноагентские" плашки и дальше, потому что не вижу в этом смысла, а бессмысленные действия стараюсь не совершать»,— пояснил Иван Павлов.

«По законодательству административное правонарушение, за редким исключением, можно совершить только на территории России,— в свою очередь, заметил господин Передрук.— Тогда почему мой доверитель был привлечен к ответственности за пост, который был опубликован за пределами страны? Территориальная подсудность определяется по месту совершения правонарушения. А в нашем случае место выбрано произвольно. Это дает нам основания для подачи жалобы. Будет интересно посмотреть на аргументацию суда».

В ст. 19.34 КоАП в конце прошлого года были внесены изменения в связи со вступлением в силу нового закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Нынешний штраф является первым вынесенным по делу, возбужденному по новому закону об иноагентах, отмечает правозащитник Павел Чиков.

О новых правилах для иноагентов — в материале «Ъ» «Иноагентов подведут под одну статью».

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург