Суд не рассмотрел вину

Аткарский городской суд вынес оправдательные приговоры бывшим сотрудникам муниципальных учреждений Сергею Саврасову и Ирине Герасимовой, обвиняемым в мошенничестве. Следствие полагало, что главный бухгалтер централизованной бухгалтерии района Ирина Герасимова и бывший директор «Хозяйственно-эксплуатационной группы учреждений культуры и кино Аткарского района» Сергей Саврасов фиктивно устроили в муниципальное учреждение сотрудника и получали его зарплату. Ранее суд уже выносил им оправдательный приговор, но дело было возвращено на повторное ­рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Саратовской области Аткарский городской суд вынес оправдательный приговор по делу в отношении главного бухгалтера МКУ «Центральная бухгалтерия Аткарского МР» Ирины Герасимовой и директора МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений культуры и кино Аткарского МР» Сергея Саврасова. Об этом сообщили в суде первой инстанции.

Сотрудники муниципальных учреждений обвинялись по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Следствие полагало, что сотрудники районной администрации, «действуя группой лиц по предварительному сговору», в период с 1 августа 2018 года по 18 марта 2019 года, а затем с 3 июня 2019 года по 14 февраля 2020 года фиктивно трудоустроили некоего человека на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, начисленные рабочему в качестве заработной платы денежные средства Ирина Герасимова и Сергей Саврасов якобы обратили в свою пользу. Размер ущерба из опубликованных судебных решений изъят.

В Аткарском суде отметили, что в ходе рассмотрения дела, анализируя исследованные в ходе судебного заседания письменные доказательства по уголовному делу, а также показания свидетелей, суд пришел к выводу об отсутствии признаков состава инкриминируемого подсудимым в вину преступления.

Оправдательный приговор был вынесен повторно. Аналогичное решение Аткарский городской суд принимал еще в прошлом году. Тогда суд также не нашел в действиях муниципальных служащих состава преступления. Как отмечали в суде, Ирина Герасимова, хотя и не отрицала факта получения денежных средств, утверждала, что все они были израсходованы на нужды муниципалитета. Таким образом, суд не усмотрел в действиях Герасимовой и Саврасова «корыстной цели при изъятии денежных средств».

Прокуратура обжаловала решение первой инстанции в областном суде. В апелляционном представлении гособвинение указало, что выводы суда об отсутствии в действиях главного бухгалтера МКУ «Центральная бухгалтерия Аткарского МР» корыстного мотива и ее показания, что средства были потрачены на организацию в 2018–2019 годах культурно-массовых мероприятий, а также приобретение продуктов питания и алкогольной продукции в качестве подарков вышестоящим должностным лицам не говорят об отсутствии умысла. Прокуратура нашла доводы обвиняемой необоснованными, «поскольку данные действия не входят в круг вопросов местного значения», определенных федеральным законодательством. Кроме того, в оправдательном приговоре не была отражена общая сумма денежных средств, потраченных на указанные нужды. Также, как обращала внимание прокуратура, суд первой инстанции не дал оценки показаниям одного из свидетелей, который утверждал, что средства, полученные в качестве зарплаты рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, были потрачены в том числе на ремонт кабинета госпожи Герасимовой.

При повторном рассмотрении суд все же нашел в действиях Сергея Саврасова и Ирины Герасимовой доказательства вины.

В октябре 2021 года был вынесен обвинительный приговор по другому аналогичному делу, фигурантами которого были те же муниципальные служащие. Ирина Герасимова была признана винов­ной по трем эпизодам мошенничества в крупном размере и подстрекательстве к служебному подлогу (ч. 4 ст. 33ч. 1 ст. 292 УК РФ), а Сергей Саврасов — в служебном подлоге и одном эпизоде мошенничества. При рассмотрении того дела суд признал их вину в фиктивном трудо­устройстве сотрудников. Во всех эпизодах фигурировала должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий с тарифной ставкой 8335 руб. Городской суд приговорил главного бухгалтера муниципального учреждения к штрафу 500 тыс. руб., а директора МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа учреждений культуры и кино Аткарского МР» — к 300 тыс. руб. С Ирины Герасимовой взыскан ущерб 182,3 тыс. руб., с Сергея Саврасова — процессуальные издержки 22240 руб. Областной суд в апелляционной инстанции оставил приговор в силе.

Решение, будет ли прокуратура повторно обжаловать приговор оправданным муниципальным служащим, пока не принято.

Сергей Петунин