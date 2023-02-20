Бюджетный в расход

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рекомендовал главам пяти районов региона уволить своих заместителей по экономике, а в восьми районах объявить занимающим эти должности чиновникам выговоры. Такая необходимость, по его словам, связана с низкой эффективностью исполнения в районах местных бюджетов. Новая система оценки эффективности районных чиновников введена с этого года, а для членов правительства действует уже с конца 2022 года. В правительстве сообщили, что кадровые решения по рекомендации главы региона уже приняты. Эксперты считают, что подобный подход к кадровой политике в районных администрациях может улучшить ситуацию в районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бусаргин решил оценивать чиновников, исходя из их эффективности

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области Роман Бусаргин решил оценивать чиновников, исходя из их эффективности

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В минувшие выходные губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о завершении мероприятий по анализу эффективности работы местной власти по исполнению бюджета в районах. В своем Telegram-канале он написал, что несколько муниципалитетов области показали «неудовлетворительный результат». «Там использовали не все возможности для наполнения бюджета, хотя за этим стоят зарплаты жителей и развитие территорий»,— написал господин Бусаргин и рекомендовал освободить от занимаемой должности заместителей глав муниципальных образований по экономике в Балтайском, Новобурасском, Краснокутском, Хвалынском и Самойловском районах.

В Духовницком, Краснопартизанском, Ершовском, Балашовском, Перелюбском, Вольском, Красноармейском, Екатериновском рекомендовано объявить выговор заместителям глав по экономике в районах.

«Вышеназванные должностные лица подвели земляков. Из-за их бездействия где-то не хватило денег на проектирование социальных объектов или ремонт местных дорог, не решаются проблемы, волнующие жителей»,— написал Роман Бусаргин.

С этого года в Саратовской области действует KPI для муниципальных служащих, для членов правительства такая система оценки эффективности действует с прошлого года. Губернатор отмечал, что показателями эффективности для районных чиновников будут уровень зарплаты жителей, демография, участие в нацпроектах и госпрограммах, наполняемость бюджета, реализация областных программ.

Для чиновников правительства KPI (Key Performance Indicator — ключевой показатель эффективности) действует с осени 2022 года. В январе этого года председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роман Карякин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, он вошел в число не выполнивших целевые показатели. Кроме него в списке были заместитель председателя облправительства Павел Мигачев, министр здравоохранения Олег Костин, зампред правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский, министр — председатель комитета по управлению имуществом Екатерина Лавренко и министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов. В областном правительстве отмечали, что им сократят заработные платы. Никаких комментариев в связи с отставкой господина Карякина в правительстве не давали, сам он также никак свое увольнение не комментировал.

Застать глав районов, в которых губернатор Роман Бусаргин рекомендовал уволить заместителей, отвечающих за экономику, на рабочих местах, «Ъ» вчера не удалось. В приемных утверждали, что они в отъездах или на территории районов. Официальных сообщений об увольнении заместителей районные администрации не публиковали.

В пресс-службе губернатора Саратовской области сказали, что все кадровые решения, о которых говорил глава региона, в районах уже приняты.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Владимир Есипов считает, что реализуемый губернатором подход к работе в муниципалитетах может улучшить ситуацию в районах. «Это та самая персональная ответственность, о которой мы в партии давно говорим. В районных администрациях некоторые ответственные чиновники безответственно подходят к своим полномочиям. Возможно, увидев чужой пример, они задумаются и будут работать лучше. Мы давно говорим, что нужно расставаться с теми чиновниками, которые плохо исполняют свои обязанности»,— отметил господин Есипов.

Сергей Петунин